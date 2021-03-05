Дан Балан презентовал ремикс на свой трек с участницей 'Голосу країни'. Видео

В пятницу, 5 марта, популярный молдавский певец Дан Балан презентовал ремикс-версию своей песни под названием "Дышат о любви".

Соответствующее видео артист опубликовал на своем YouTube-канале. Поклонники знаменитости оценили сингл и клип (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, Балан предстал в кадре с певицей INDI, которая была участницей "Голосу країни-10". Девушка оделась в мини-платье черного цвета, а сам мужчина – в темные штаны, рубашку и стильное пальто.

Напомним, что оригинальную версию песни Балан показал еще в 2020 году. Тогда фанатам понравился трек, но в этот раз они оценили еще и ремикс.

Многие отметили, что этот ремикс очень хороший и поэтому засыпали Балана комплиментами.

"Редко заходят ремиксы, но этот буду слушать наравне с оригиналом. Браво!", "Волшебная песня и клип. Спасибо, Clarx, за такой ремикс, очень круто звучит", "Дан как всегда, каждая песня на высоте, обожаю ваше творчество", "Супер, супер, в принципе как и все, что он создает", – пишут люди в комментариях.

Напомним, Дан Балан – молдавский певец, композитор, продюсер, музыкант-мультиинструменталист. Автор музыки и текстов всех своих песен. Наставник украинского вокального талант-шоу "Голос країни". Основатель молдавского трио O-Zone.

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