Дан Балан – об отношениях с Кароль: это была искренняя симпатия

Популярный молдавский певец Дан Балан впервые прокомментировал слухи о том, у него роман с украинской исполнительницей Тиной Кароль. Знаменитость признался, что между ними была искренняя симпатия, но они "никогда не заявляли о какой-то связи, кроме дружеской".

По словам артиста, люди сами "додумывали и решили, что их обманули". Соответствующий пост Балан опубликовал на странице в Instagram.

"Ребята, а в чем обман то? То, что заявлял продюсер "Голоса" про "придуманную историю"... Он имел ввиду, что изначально он придумал идею, что для шоу было бы хорошо, если у нас появилась бы "романтическая связь" и подталкивал нас на это... В конечном итоге, на самом деле получилась искренняя симпатия... То, что все и заметили в эфирах, без никакого обмана. В общем я посчитал нужным это разъяснить", – сказал певец.

Отметим, что ранее продюсер "Голоса страны" Владимир Завадюк заявил, что роман Кароль и Балана "придумали ради рейтингов и хайпа вокального шоу". Позже он опроверг заявление о фейковом романе звезд. По словам Заводюка, он якобы не создал историю любви между тренерами, а вовремя заметил и показал "химию" между ними.

Напомним, украинская певица Тина Кароль и молдавский певец Дан Балан неоднократно подогревали слухи о своем романе романтическими разговорами и поступками во время эфиров "Голос країни-10". Поэтому все в предвкушении того, чтобы узнать, что на самом деле происходит между знаменитостями.

Во время суперфинала "Голос країни-10" звездные тренеры Тина Кароль и Дан Балан, которым на протяжении долгого времени приписывают роман, презентовали романтическую песню. Так, после второго этапа борьбы участников проекта за победу артисты порадовали зрителей совместным выступлением.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, популярная украинская певица и актриса Тина Кароль заявила, что она "влюблена как дура" и находится в этом состоянии периодически. Она добавила, что любит испытывать это чувство, ведь оно становится для нее вдохновением в творчестве.