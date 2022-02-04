'Да кто ты такая?!' СМИ узнали о диктаторских замашках Меган Маркл и перешептывании прислуги

Королевский эксперт Камилла Томини заявила, что герцогиня Сассекская была слишком требовательная во время подготовки к свадьбе с принцем Гарри в 2018 году, что вызвало "болтовню прислуги". По ее словам, Меган Маркл была "диктатором" и постоянно ссорилась с персоналом.

Из-за такого поведения герцогиню стали обсуждать за ее спиной, пишет Daily Star. Многие из прислуги даже усомнились в должности Меган Маркл в королевской семье, отмечая между собой, что она возгордилась.

Помощник редактора Daily Telegraph объясняет такое поведение "столкновением культур".

"Она пришла из мира знаменитостей, который очень динамичный и довольно требовательный. Королевский мир совсем другой — он намного медленнее и чрезвычайно иерархичен. Это немного похоже на "Аббатство Даунтон" — есть иерархия сотрудников, которые годами работают в Букингемском дворце, чтобы служить королеве и стране", – сказала помощник редактора.

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Она добавила, что перед тем, как принц Гарри и Меган Маркл выдвигали требования, за их спинами перешептывались. Вскоре герцогиня заговорила с прислугой и резко ответила на "болтовню": "Ну подожди, да кто ты такая?".

Издание Daily Mail также писали о том, что бывшая звезда "Форс-мажоров" продемонстрировала "диктаторское" отношение, когда попросила брызнуть часовню Святого Георгия освежителями воздуха командирским тоном.

А недавно выяснилось, что принц Гарри и Меган Маркл обратились к королеве Елизавете II с "неуместной" просьбой после их свадьбы. Они попросили ее Величество пожить в Виндзорском замке, поскольку коттедж Гарри с двумя спальнями в Кенсингтонском дворце был для них недостаточно большим. Но запрос был быстро отклонен.

Коротко о королевских особах:

Принц Гарри – член британской королевской семьи, внук королевы Елизаветы II. Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы. У него есть родной брат, принц Уильям.

Меган Маркл – американская актриса и фотомодель, которая стала известна благодаря роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры". В браке с принцем Гарри родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

Елизавета II – монарх, которая находится на службе королевы Великобритании дольше всего в истории. Она правит по стране почти семь десятилетий. Родилась 21 апреля 1926 года в резиденции графа Стратмор в лондонском районе Мейфера на Брютон-стрит.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в сеть "слили" свидетельство о рождении сына принца Гарри и Меган Маркл Арчи, в котором была раскрыта настоящая должность герцогини. Оказалось, что Меган Маркл технически является принцессой Уэльской, несмотря на то, что королева Елизавета II дала ей титул герцогини.