''Чувства – это оружие'': звездные пары поздравили друг друга с Днем святого Валентина. Самые романтические фото

14 февраля, в романтический праздник Дня святого Валентина, влюбленные признаются друг другу в любви и устраивают трогательные сюрпризы. Украинские звездные пары публично поздравили своих вторых половинок и показали щемящие общие фото.

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Некоторые мужчины, как заведено, поздравили своих избранниц с цветами, а некоторые не смогли даже быть рядом из-за войны. Каждая история любви – особенная, поэтому OBOZREVATEL решил собрать поздравления известных пар и рассказать о них (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Телеведущий Григорий Решетник и его жена Кристина Решетник опубликовали архивный кадр из Парижа и написали, что любовь преодолеет все преграды.

Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя и его жена-певица Алеша празднуют День святого Валентина в этом году не вместе. Артист и парамедик остался в Украине, а его возлюбленная эвакуировала детей в Америку. Однако пара надеется вскоре встретиться в свободной Украине.

"Чувства – это оружие! Этот день важен. Пусть он существует только ради того, чтобы остановиться на миг и еще раз подумать о человеке, который делает тебя счастливее. Я точно знаю: без любви жизнь неполноценна. Цените каждую минуту вместе, потому что жизнь, как видите, стало еще бесценнее", – написал "секс-символ" украинского кино Тарас Цымбалюк о своей избраннице – бизнесвумен Светлане Готочкиной.

Украинский певец и шоумен Владимир Дантес лаконично поблагодарил свою любимую блогершу Дашу Кацурину.

Фронтен группы-победителя "Евровидения-2022" Kalush Orchestra Олег Псюк поздравил любимую Александру Белобров и призвал подписчиков обнять своих вторых половинок.

Исполнительница Светлана Тарабарова показала семейное фото с мужем-режиссером Алексеем Бондарем и детьми.

Певец и композитор Дмитрий Шуров (Pianoboy) показал свою жену Ольгу, с которой счастливо живет уже 22 года и раскрыл секрет семейной жизни.

"22 года рядом: болезни, неудачи, неуспех, хейт, обесценивание, непризнание семьи, карантин, безработица и вот война – все переживаем вместе. Потому что хорошего в жизни все же было гораздо больше", – написал артист.

Украинская актриса Наталья Денисенко в этом году будет праздновать без мужа Андрея Фединчика, ведь провела его на фронт, но надеется скоро встретиться и догнать упущенные возможности.

Телеведущая Екатерина Осадчая поблагодарила своего коллегу и мужа Юрия Горбунова за любовь, которую он ей дарит.

Экстрасенс Максим Гордреев по случаю праздника впервые показал свою избранницу Женю Короленко, романтическая история с которой началась еще в 2005 году.

Телеведущие Александр Педан и Анатолий Анатолич показали, что готовятся поздравлять своих любимых с красивыми букетами тюльпанов.

Ранее OBOZREVATEL писал, что продюсер Потап трогательно приветствовал жену Настю Каменских и поставил точку на слухах о разводе.

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