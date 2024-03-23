'Чтобы не было войны'. Актер-воин ВСУ Павел Алдошин назвал рабами жителей родного Геническа, который оккупировали россияне

Украинский актер театра и кино Павел Алдошин, сейчас защищающий страну в рядах Вооруженных сил, рассказал о своей любви к родной земле. Военный обратился к землякам и признался, что он скучает по своему селу Семихаты близ Геническа, Херсонщина, которое сейчас оккупировано.

Алдошин поделился мнением, что каждый украинец должен осознать собственное "я" и свою связь с родиной. "Я считаю, что воспитывать ребенка нужно в любви к себе и своей земле. Надо было мне, ребенку, осознать, что "я" идет от этой основной точки, потому что другой у меня нет. Это там, где ты родился, где твои родители, друзья, где твои козы, столбы электрические, забор, поля, Сиваш", – рассказал он в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA.

Звезда отмечает: если бы каждый почувствовал любовь, которую дала ему родная земля, то "вообще бы не было вопросов перенасыщения городов, обеднения сел". Он пожелал своим землякам осознать этот немаловажный фактор, пока они вынуждены жить в оккупации.

"Ибо они мыслят категориями "чтобы не было войны", то есть они готовы жить с другим паспортом. Ошибочное мнение, мнение раба, не то что не осознающего своей государственности, своего гражданства, своей принадлежности к какой-то нации... Это для них дикие вещи", – высказался Павел Алдошин.

Воин отметил, что слышал много историй о его месте силы – озере Сиваш. В частности о том, как оно приобрело красный цвет в годы Второй мировой войны от крови солдат – как украинских, так и немецких. Актер считает, что "эта битва еще впереди" и даже если от дома ничего не останется, то Алдошин восстановит все собственноручно.

Полное интервью с Павлом Алдошиным читайте на сайте OBOZ.UA в воскресенье, 24 марта.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как актер Павел Алдошин из ВСУ поставил на место Фарион и объяснил, почему никто не имеет права поучать воинов: "из-за русского языка можно погибнуть".

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