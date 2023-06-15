Что-то пошло не так: пять знаменитостей, которые оконфузились неудачным маникюром. Фото

Говорят, что дьявол кроется в деталях, и с этим трудно поспорить. Безупречный образ могут испортить незначительные и, казалось, малозаметные нюансы. Как, например, неудачный маникюр. Особенно сложно в таких случаях избежать провала, если ты мировая звезда и к тебе прикованы камеры сотен папарацци.

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Так, многие знаменитые и успешные красавицы становились жертвами неудачного и некачественного нейл-арта, после чего их провальный маникюр обсуждали еще не одну неделю. OBOZREVATEL решил рассказать о некоторых из них.

Рианна

Рианна является самой богатой женщиной-музыкантом в мире. Демонстрировать свой статус и любовь к роскоши она умеет. Так, однажды певица сделала "денежный" дизайн, разместив на своих ногтях изображениях различных валют: там и Бенджамин Франклин, и Елизавета ІІ, и просто характерные для долларов изображения. В добавок звезда украсила свои пальцы массивными фиолетовыми и синими кольцами. Выглядело это все, как минимум, странно и несколько нелепо.

Николь Кидман

Где тот ногтевой мастер, который сделал легендарной Николь Кидман такой неаккуратный маникюр? Необработанные кутикулы, разная длина и прочие недочеты особенно видны в сочетании с полупрозрачным лаком.

Рита Ора

Что такое перебор, может показать на своих ногтях Рита Ора. Длинные красные стилеты с объемными украшениями "а-ля бриллианты" и массивные кольца на каждом из десяти пальцев – это однозначно не лучшее решение. Британская певица точно перестаралась и привлекла к своим рукам не просто много внимания, но и много критики.

Кайли Дженнер

А вот светская львица Кайли Дженнер, кажется, забыла о том, что ей предстоит выход на красную дорожку и не записалась к мастеру. Ногти заметно отросли и несвежий маникюр звезды стал предметом обсуждений и даже хейта в сети. В конце концов, все мы люди, а такой факап со стороны знаменитости лишь в очередной раз об этом напомнил.

Эль Фаннинг

Образ американской актрисы у многих ассоциируется с розовыми цветочками и белыми облачками. Такая уж Эль Фаннинг нежная и хрупкая. Однако, очевидно, в какой-то момент знаменитости захотелось показать и другую свою сторону – более яркую и эпатажную. Сделала она это при помощи странного маникюра в виде ногтей-брелоков, однако в итоге лишь оконфузилась. Вряд ли с таким дизайном можно проходить хотя бы день и не столкнуться с неудобствами.

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