Что связывает Елизавету II и украинскую писанку: выяснились интересные факты

В светлый праздник Пасхи выяснились интересные факты о связи королевы Великобритании Елизаветы II и украинской писанки. Оказывается, в 1970-х годах правительница посещала канадский город Вегревиль, где проживает значительное количество этнических украинцев. Там Ее Величество посетила гигантский монумент пасхальному яйцу, который также считается символом эмигрантов из Украины в Канаде. Кроме того, портрет монарха запечатлели на монете в виде писанки.

Как пишет исследовательница истории Устина Стефанчук на сайте localhistory, Вегревильская писанка в Канаде была открыта в 1975 годув честь столетия Канадской королевской конной полиции. 2 августа 1978-го в город прибыли Елизавета II и ее ныне покойный супруг принц Филипп.

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Тогда королевскую пару сопровождал мэр города. В память об этом дне остался архивный черно-белый снимок на фоне гигантской украинской писанки, которая является второй по величине в мире. Сегодня этот памятник пасхальному яйцу – один из самых узнаваемых символов Канады.

Вегревильская писанка, по задумке авторов, должна была отражать происхождение и культуру большинства местных жителей, а это преимущественно украинская диаспора. Кроме того, памятник являлся и является символом благополучия и безопасности, на страже которых, собственно, и стоит королевская конная полиция.

Помимо этого, в 2021 году в Канаде выпустили золотые монеты в форме украинской писанки. На аверсе разместили портрет Елизаветы II, а с другой стороны – изображение петуха и подсолнухов. Лимитированную партию денежного знака из чистого золота создали как знак плодородия и возрождения природы.

Как писал OBOZREVATEL ранее, по случаю 96-летия Елизаветы II, празднующей день рождения 21 апреля, производитель игрушек Mattel выпустил куклу Барби, посвященную королеве. Выход игрушки также связан с 70-летием правления монарха – платиновым юбилеем.