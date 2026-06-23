Что случилось с участницами группы "Пающие трусы" и как изменились певицы, которые когда-то были секс-бомбами. Фото

Украинский продюсер Владимир Бебешко прокомментировал судьбу группы "Пающие трусы", которая более десяти лет была одним из самых скандальных и известных музыкальных проектов на постсоветском пространстве. По словам продюсера, коллектив фактически прекратил существование из-за того, что "пришло время", а участницы пошли своими путями.

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Об этом Бебешко рассказал в интервью Славе Демину. Продюсер напомнил, что группа создавалась вместе с Кузьмой Скрябиным как сатирический проект, высмеивавший шоу-бизнес и его стереотипы.

"Сейчас группы уже нет, потому что это группа нашего Кузьмы. Мы вместе создали эту группу. Они очень классные, 10 лет проработали. В Украине они работали очень мало, вообще практически не работали, они были в России, – сказал Бебешко и добавил: – Сейчас уже нет смысла, 10 лет уже прошло. Да и девушки разошлись".

Он добавил, что только с Аленой Магдален поддерживает связь и продолжает сотрудничать, тогда как другие участницы занимаются собственными проектами и бизнесом.

Главные истории дня

Группа "Пающие трусы" была создана в 2008 году Андреем Кузьменко и Владимиром Бебешком. Проект задумывался как пародия на поп-музыку того времени. Сам Кузьма не скрывал, что хочет высмеять артистов, которые делают ставку только на эффектный образ.

Благодаря хитам "Пластический хирург", "Грамур", "Василек", "Как Алла", "Интим не предлагать" и десяткам провокационных клипов девушки быстро стали узнаваемыми не только в Украине, но и в России. В 2010 году группа даже представляла Украину на конкурсе "Новая волна" в Юрмале, после чего получила контракт с продюсерской компанией Игоря Крутого.

Как сейчас живут самые известные участницы "Пающих трусов"

Алена Магдален

Именно Алену Магдален Владимир Бебешко назвал единственной бывшей участницей, с которой продолжает активно общаться и работать. После ухода из группы певица начала сольную карьеру под сценическим именем Alena Magdalen.

Артистка живет в Украине, переводит старые хиты "Пающих трусов" на украинский язык, перепевает песни Кузьмы Скрябина и ведет социальные сети.

Ирина Рыжова

Ирина Рыжова развивает собственный бренд одежды, занимается блогерством и публикует юмористические и сатирические видео.

Ольга Лизгунова

Ольга Лизгунова была ведущей вокалисткой группы и записывала большинство ее хитов. В 2021 году она начала сольную карьеру под именем Olga Ernst, но позже создала собственный музыкальный проект Lizgunova.

В настоящее время артистка проживает в Украине. Также она занимается преподаванием вокала и работает над собственной рок-группой.

Лали Эргемлидзе

Певица пробыла в составе группы относительно недолго, однако после ухода из проекта смогла построить успешную карьеру. Она выступала в составе Freedom Jazz, а впоследствии начала сольную деятельность под псевдонимом Laliko. Также Лали стала участницей "Женского квартала".

Римма Раймонд, Анастасия Бауэр и Надежда Бендерская

Об этих бывших участницах сегодня известно гораздо меньше. Они давно не ведут активной медийной деятельности, а информация об их личной жизни и карьере в открытых источниках практически отсутствует.

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