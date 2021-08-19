Что любит есть Елизавета II в летний период: шеф-повар рассекретил ее рацион

Королева Великобритании Елизавета II придерживается структурированной диеты из трех приемов пищи в день с послеобеденным чаем. В летний период одним из ее любимых блюд является паштет, в состав которого входит копченый лосось , форель и скумбрия.

Ее Величество проводит лето в своем шотландском доме в Балморале, где ее ритм жизни становится более расслабленным и неформальным. Изменения также касаются и пищевых привычек. Подробнее об этом изданию Hello Magazine рассказал бывший королевский шеф-повар Даррен МакГрейди, который на протяжении 11 лет готовил для королевы (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

По его словам, все блюда заранее прописываются в меню, которое написано на французском языке – Елизавета II знает его в совершенстве.

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"На первое она любит паштет, который состоит из копченого лосося, форели и скумбрии. Также монарху очень нравятся гамбургеры с олениной, в их составе также есть клюква", – объяснил подробнее шеф-повар.

А вот на ужин Ее Величество предпочитает тетеревов:

"Большую часть времени птицу подавали в жареном виде с чипсами, хлебным соусом и желе из красной смородины".

Кроме того, монарх еще любит побаловать себя рыбой с жареным картофелем.

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