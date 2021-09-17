Впервые так рано покинула "Танці з зірками": что известно о танцовщице Яне Цибульской. Фото и видео
26-летняя танцовщица и хореограф Яна Цибульская четвертый раз приняла участие в шоу "Танці з зірками". Она выступала в паре со звездой "Лиги смеха" Иваном Люленовым – они стали первыми, кто покинул проект.
Яна 10 лет была в отношениях с хореографом Дмитрием Жуком, в 2018 году пара поженилась. Однако на эфире "Танців з зірками" в минувшее воскресенье танцовщица рассказала, что они расстались. OBOZREVATEL рассказывает все, что известно о Яне Цибульской.
Бальные танцы с детства
Цибульская с детства занималась бальными танцами. Звезда шоу "Танці з зірками" неоднократно побеждала на конкурсах и молодежных фестивалях. Любимый стиль танцев – джазфанк, хип-хоп, контемпорари и тверк.
Яна училась в Киевском университете имени Бориса Гринченко по специальности "Современная хореография", где и познакомилась с Дмитрием Жуком.
Путь в шоу-бизнес
Талантливую танцовщицу заметили режиссеры-постановщики и приглашали участвовать в балете, клипах и концертах. Яна сотрудничала с Потапом и Настей Каменских, Дмитрием Монатиком, Натальей Могилевской, Максом Барских, Dzidzio.
Яна участвовала в "Танцюють всі 8", выступала на Мисс Украина 2017, "Голос страны", "Голос дети", вручении Национальной премии Yuna 2014-2017, М1 Music Awards 2015-2017, Притула-шоу "Варьяты".
Участие в "Танцах со звездами"
В 2018 году Яну пригласили в телешоу "Танці з зірками 5" в качестве партнерши по танцам для ведущего Руслана Сеничкина. Пара прошла до 9 эфира. Танцовщица мотивировала Руслана сбросить лишние килограммы, за что он ей очень благодарен. Именно тогда Яна получила большую популярность и армию поклонников.
В следующем году Яна танцевала с певцом Дзидзьо. Они были самой яркой парой 6 сезона "Танців з зірками".
В 7 сезоне "Танці з зірками" Яна танцевала с рок-исполнителем Сергеем Танчинцем. Партнеры покинули шоу после 11 эфира.
В 8 сезоне проекта Яна была партнершей комика Ивана Люленова. Они покинули шоу после второго эфира, который был посвящен личным любовным переживаниям.
Любовь Яны Цыбульской и Дмитрия Жука
Известные танцовщики Яна и Дмитрий в отношениях 10 лет. Они учились вместе в университете. В 2018 году влюбленные поженились, на церемонию надели классические и сдержанные костюмы. Невеста взяла фамилию мужа – Жук.
Во втором эфире 8 сезона шоу "Танцы со звездами" Яна заявила, что они разошлись. Цибульская все же любит бывшего мужа и надеется, что их союз когда-нибудь возобновится. Паузу в отношениях предложил взять Дмитрий.
Ранее OBOZREVATEL писал о "Танцах со звездами":
самые эффектные выступления участников во втором выпуске.
Иван Люленов и Яна Цибульская покинули проект.
топ-10 самых ярких номеров 2020 года. Их посмотрели почти 5 миллионов раз.