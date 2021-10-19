Миддлтон, Елизавета II и другие: кто из членов королевской семьи вакцинировался от Covid-19

Члены королевских семей во всем мире сейчас активно делают прививки от Covid-19 и призывают последовать их примеру. Среди вакцинированных уже числятся королева Великобритании Елизавета II, принц Чарльз, король Испании Филипп VI и многие другие.

OBOZREVATEL рассказывает, кто и когда сделал первую дозу вакцины, а также о последствиях для представителей монарших семей. Заметим, что ни один из них не жаловался на свое самочувствие после прививки.

Королева Великобритании Елизавета II и ее покойный муж принц Филипп сделали прививки зимой 2021 года. Для этого в Виндзорский замок, где супруги проживали во время карантина, прибыл личный врач королевской семьи.

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Старший сын королевы принц Чарльз и его супруга герцогиня Камилла вакцинировались через месяц после своих родителей. Несмотря на то, что мужчина в то время переболел ковидом, пара решила перестраховаться.

Его сын принц Уильям и герцогиня Кейт поддержали взвешенное решение старшего поколения и также обратились к врачам. Члены королевской семьи впервые сделали прививку в мае 2021 в лондонском Музее науки.

Примеру британского монаршего дома последовал испанский король Филипп VI и его сестры – Елена и Кристина. После этого Испанию всколыхнул скандал, ведь принцессы получили вакцину тогда, когда она предоставлялась только врачам и пожилым людям.

В том же году решили сделать прививку король Норвегии Харальд V и его жена Соня. Королевская семья не оставила без вакцины и 48 летнюю принцессу Метте-Марит, которая находится в группе риска из-за хронической фиброза легких.

Также OBOZREVATEL сообщал, что в Херсоне креативно подошли к пропаганде вакцинации среди мужского населения. Им пригрозили, что врачи отдадут телефон женам, а те вычислят номера любовниц.