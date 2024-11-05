Через пять недель после смерти похоронили Мэгги Смит, которая сыграла профессор МакГонагалл в 'Гарри Поттере': какими были похороны

Актрису Мэгги Смит, звезду фильма "Гарри Поттер", сыгравшую профессору Миневру МакГонагалл, похоронили через 5 недель после смерти. Церемонию прощания провели в крематории в приватной обстановке, на которой присутствовали члены семьи, близкие и друзья.

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Гостей пригласили в 16:00. Как рассказали Daily Mail присутствующие, мероприятие было "красивым, теплым и исполненным смеха".

Они получили памятные открытки с детской фотографией Мэгги Смит на лицевой стороне и более поздним изображением с обратной стороны. На снимках она предстала улыбающейся. На открытке было написано: "Светлой памяти Дэйм Маргарет Натали Смит".

"Сегодня было такое прекрасное прощание с Мэгги Смит. Оно было теплым и веселым, исполненным любви и блестящих прощальных речей, с лучшими песнями, которые пели все. Прощание было трогательным, но не грустным, потому что она прожила такую богатую жизнь", – поделился впечатлениями один из посетителей.

Напомним, оскароносная британская актриса Мэгги Смит умерла 27 сентября в возрасте 89 лет. Она долгое время болела.

Смит родилась в 1934 году, выросла в Оксфорде и принялась играть в городском театре Playhouse еще подростком. Появляясь в ряде театральных представлений, она также начала сниматься в кино, получив свою первую значительную роль в триллере Сета Холта "Никуда идти" в 1958 году, за которую молодую звезду номинировали на премию BAFTA как лучшую актрису второго плана.

Впоследствии Смит пригласили присоединиться к вновь созданной труппе Национального театра в 1962 году, для которого она приняла участие в ряде постановок, в том числе в роли Дездемоны в "Отелло". В следующем году Смит повторила эту роль в киноверсии, за которую была номинирована на "Оскар".

Ранее OBOZ.UA писал, как звезды "Гарри Поттера" отреагировали на смерть Мэгги Смит щемящими фото. Смерть легендарной артистки стала неожиданным ударом как мировым поклонникам, так и коллегам знаменитости по фильму.

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