Черчилль, Эйнштейн, Дарвин и другие: пять известных на весь мир личностей, которые появились на свет недоношенными

Ежегодно около 15 миллионов детей рождается преждевременно – это каждый десятый ребенок в мире. Недоношенными считаются те малыши, которые появились на свет до окончания 37 полных недель беременности. Как оказалось, есть немало известных личностей, родившихся раньше срока.

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Среди них выдающиеся политики, ученые, актеры и музыканты. OBOZREVATEL решил рассказать о них в своем материале.

Уинстон Черчилль

Премьер-министр Великобритании в 1940-1945 и 1951-1955 годах, а также журналист, писатель, художник, почётный член Британской академии и лауреат Нобелевской премии по литературе, который славился во всем мире своими вдохновляющими речами, родился на два месяца раньше срока в 1874 году в Бленхеймском дворце в Вудстоке. Считается, это произошло из-за того, что его мать упала.

Альберт Эйнштейн

Выдающийся физик и лауреат Нобелевской премии родился преждевременно в Ульме, Германия, в 1879 году. Мать Эйнштейна беспокоило то, что голова ее ребенка была странной формы и слишком большой. Вначале развитие будущего основателя современной теоретической физики было замедленным, но после девятилетнего возраста быстро пошло в гору.

Чарльз Дарвин

Основоположник теории эволюции, родившийся в 1809 году, также был недоношенным. Мать родила его, когда была на седьмом месяце беременности. Это не помешало ему вписать свое имя в мировую историю.

Стиви Уандер

Легендарный музыкант, который считается одним из основоположников современного соула и R’n’B, родился на шесть недель раньше срока в 1950 году в Сагино, штат Мичиган, США. Недостаточный рост кровеносных сосудов в задней части его глаз привел к отслоению сетчатки. Кислород, который он получал в инкубаторе, усугубил проблему, в результате чего будущий артист ослеп. Впрочем, слепота не помешала ему оказать огромное влияние на развитие музыки XX века и стать 25-кратным лауреатом премии "Грэмми".

Майкл Джей Фокс

Еще один недоношенный ребенок, родившийся в 1961-м, – знаменитый американский актер Майкл Джей Фокс, которого знают как Марти Макфлая из культовой фантастической трилогии "Назад в будущее". В 1998 году у него была диагностирована болезнь Паркинсона. Последние годы недуг сильно прогрессировал.

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