Черчилль, Эйнштейн, Дарвин и другие: пять известных на весь мир личностей, которые появились на свет недоношенными
Ежегодно около 15 миллионов детей рождается преждевременно – это каждый десятый ребенок в мире. Недоношенными считаются те малыши, которые появились на свет до окончания 37 полных недель беременности. Как оказалось, есть немало известных личностей, родившихся раньше срока.
Среди них выдающиеся политики, ученые, актеры и музыканты. OBOZREVATEL решил рассказать о них в своем материале.
Уинстон Черчилль
Премьер-министр Великобритании в 1940-1945 и 1951-1955 годах, а также журналист, писатель, художник, почётный член Британской академии и лауреат Нобелевской премии по литературе, который славился во всем мире своими вдохновляющими речами, родился на два месяца раньше срока в 1874 году в Бленхеймском дворце в Вудстоке. Считается, это произошло из-за того, что его мать упала.
Альберт Эйнштейн
Выдающийся физик и лауреат Нобелевской премии родился преждевременно в Ульме, Германия, в 1879 году. Мать Эйнштейна беспокоило то, что голова ее ребенка была странной формы и слишком большой. Вначале развитие будущего основателя современной теоретической физики было замедленным, но после девятилетнего возраста быстро пошло в гору.
Чарльз Дарвин
Основоположник теории эволюции, родившийся в 1809 году, также был недоношенным. Мать родила его, когда была на седьмом месяце беременности. Это не помешало ему вписать свое имя в мировую историю.
Стиви Уандер
Легендарный музыкант, который считается одним из основоположников современного соула и R’n’B, родился на шесть недель раньше срока в 1950 году в Сагино, штат Мичиган, США. Недостаточный рост кровеносных сосудов в задней части его глаз привел к отслоению сетчатки. Кислород, который он получал в инкубаторе, усугубил проблему, в результате чего будущий артист ослеп. Впрочем, слепота не помешала ему оказать огромное влияние на развитие музыки XX века и стать 25-кратным лауреатом премии "Грэмми".
Майкл Джей Фокс
Еще один недоношенный ребенок, родившийся в 1961-м, – знаменитый американский актер Майкл Джей Фокс, которого знают как Марти Макфлая из культовой фантастической трилогии "Назад в будущее". В 1998 году у него была диагностирована болезнь Паркинсона. Последние годы недуг сильно прогрессировал.
Ранее OBOZREVATEL писал о знаменитостях, которые выросли в нищете. Они испытали на себе тяжело детство, но не сдались и "выбились в люди".
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!