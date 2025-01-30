Cheev в клипе на песню 'День у день' показал темный мир отношений. Видео

Певец CHEEV представил работу "День у день". На создание песни вдохновил быт соседей за стеной, ссоры которых стали саундтреком его жизни.

Видео дня

"Да разойдитесь уже, не мучайте ни себя, ни соседей. Поэтому песня "День у день" – о постоянных спорах двух влюбленных. Из-за своей незрелости они не могут найти общий язык и постоянно выясняют отношения. А седые фонари – это будто свидетели этих разговоров, и если бы они могли говорить, то сказали бы – "прекратите". В поддержку релиза, артист презентовал и клип, снятый молодым режиссером KAVERIN. Видеоработа создает меланхолическое настроение, в то же время заставляя задуматься о цикличности отношений и о том, как непроработанные эмоции могут разрушать самые светлые чувства. Атмосфера видео усиливается игрой света и тени, минималистическими декорациями и кинематографическими ракурсами", – вспоминает CHEEV, описывая идею трека.

Напомним, уже 23 марта в МЦКИ "Октябрьский дворец" состоится большой сольный концерт CHEEV в Киеве. Это выступление станет частью масштабного тура по городам Украины. Зрителей ожидает качественная музыка, современная режиссура и инновационные сценические решения. Специальной гостьей концерта станет популярная певица Анна Тринчер. Билеты уже в продаже!

Сингл "День у день" уже доступен на всех цифровых платформах.