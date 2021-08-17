Частный самолет и наряд от Versace: Мадонна показала, как отметила 63-летие. Фото и видео

Популярная американская певица Мадонна встретила свои 63 года очень ярко и в кругу самых близких. Знаменитость вместе с детьми, возлюбленным и друзьями улетела в Италию на частном самолете.

Вечеринка прошла под открытым небом и в стиле мамбо – кубинского танца, который известен в латиноамериканских странах. Соответствующие фото и видео исполнительница опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что Мадонна накрыла большой стол, вокруг которого были фонарики и свечи. Также певица на камеру показала, как ест мороженое со своим 27-летним бойфрендом Ахламаликом Уильямсом.

Видео дня

Мадонна для празднования 63-летия выбрала голубое платье с ярким принтом от бренда Versace. Ее фигуру подчеркнул золотистый пояс. Образ знаменитость решила завершить черными босоножками на высоком каблуке, колье и браслетами.

Кроме того, звезда сделала аккуратную укладку и нежный макияж с акцентом на губы.

Коротко о знаменитости:

Мадонна – известная певица, танцовщица, музыкальный продюсер, а также актриса, режиссер и детская писательница. Самая коммерчески успешная исполнительница в истории по версии "Книги рекордов Гиннесса".

В 20-летнем возрасте девушка переехала в Нью-Йорк, чтобы построить карьеру в танцевальной труппе. Кроме того, она была участницей рок-групп, пока не решилась начать сольную карьеру.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Мадонна поделилась с поклонниками снимком, на котором засветилась вместе со своим возлюбленным – 26-летним танцовщиком Ахламаликом Уильямсом. Пара позировала, обнимаясь на камеру.