Чапкису – 91 год! История успеха знаменитого хореографа

24 февраля празднует день рождения Григорий Чапкис – народный артист Украины, лауреат международных танцевальных конкурсов, обладатель золотых медалей и судья шоу "Танцы со звездами". Легендарному хореографу исполнился 91 год, он имеет двоих детей и четыре раза женился.

В прошлый юбилей Григорий Николаевич пустился в пляс с девушками, которые на сцене исполняли его любимый танец "Цыганочка". Шоумен всегда подчеркивал, что секрет его долголетия в активном образе жизни. Недавно Чапкис перенес воспаление легких и долгое время находился в реанимации – врачи подозревали COVID-19. OBOZREVATEL вспомнил интересные факты из биографии танцора, который жил еще во времена царей.

Родился при Королевстве Румыния

Григорий Николаевич родился в 1930 году под Кишиневом, который ранее принадлежал Румынскому королевству. При рождении будущему танцору дали имя Грег Чаупеску. Всего в семье было семеро детей. Все лето они проводили время на улице и танцевали в компании соседей.

Первые сандали Чапкис обул в 9 лет

В 5 лет первые деньги Григорий заработал танцами на улице, а в 8-летнем возрасте чистил обувь гуталином. "Я помню чувство голода. Когда в детстве меня спрашивали, чего больше всего хочу, я отвечал – есть, ведь никогда не наедался достаточно", – рассказывает хореограф в интервью Дмитрию Гордону. Отец купил первые сандали, когда мальчику было уже 9 лет, до этого дети ходили босиком.

Три месяца семья Чапкиса скрывалась от фашистов во время Второй мировой войны

Брата Григория убили в первые дни Второй мировой войны, а вся семья скрывалась в лесах Украины. Не зная языка, они спасались от войны. Через три месяца Чапкисы выбрались на поезд с углем и переехали в Казахстан. Тогда 11-летний Григорий работал и пас молодой табун лошадей. Семья возвращалась домой в Кишинев, но всех мигрантов остановили в Киеве и положили в больницу, чтобы вылечить тиф. "Я видел собственными глазами, как вешали фашистов на Крещатике в 1943 году", – вспоминает Григорий.

После войны неграмотного Чапкиса не брали ни на работу, ни учиться

Учиться и работать Григория не брали, потому что он был слишком маленьким и не знал языка.В конце концов Чапкиса приняли в железнодорожное училище артистом на кружок, где он учил других танцевать. Впоследствии танцора взяли в Киевский областной ансамбль трудовых резервов. "Мы восстанавливали Киев заново: утром учились, а потом шли на Крещатик разбирать руины", – вспоминает Григорий. На выступлении в Кремле Сталин подарил Чапкису часы, но мать выменяла их на пенициллин для больного отца.

Старт карьеры – ансамбль Вирского

Сначала молодого танцора взяли артистом балета государственного ансамбля песни и танца. Впоследствии в Киев пригласили Павла Вирского, он создал новый коллектив, где Григорий Николаевич был ключевым танцором. С гастролями они посетили 60 стран мира еще во времена СССР. Во время путешествий Чапкис познакомился с Сальвадором Дали, Мао Цзэдуном и Фиделем Кастро.

Телевизионная популярность "Танцы со звездами"

"На должность судей нас проверяли – это был настоящий кастинг", – вспоминает Чапкис. "Танцы со звездами" подарили хореографу еще большую популярность и узнаваемость.

Личная жизнь

Личная жизнь Чапкиса не менее интересна, чем творческая. Официально он был женат четыре раза. Григорий воспитал сына и дочь, которые тоже занимаются танцами. Его избраннице – 39 лет, они радуются жизни, ходят в церковь и просто влюблены друг в друга. "2020 изменил мою жизнь: я отпраздновал 90-летие и снова женился. Я стараюсь быть достойным той женщины, которая посвятила мне годы на закате моей жизни", – заявил Чапкис во время эфира шоу "Танцы со звездами".

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