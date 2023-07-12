Cardi B ошеломила сюрпризом для пятилетней дочери за 20 тыс. долларов: что подарила рэперша. Фото

Американская рэп и хип-хоп исполнительница Cardi B организовала большой сюрприз для своей наследницы Калче Киари в честь ее пятилетия. Знаменитость не только устроила для девочки вечеринку с мультипликационными героями, но и преподнесла легендарную модель сумки Hermès Birkin 25 ярко-розового цвета.

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Кадры 30-летняя звездная мама разместила у себя в Instagram. На них видим счастливую виновницу торжества в аутфите розового цвета, держа в руках модный аксессуар. Его цена варьируется в районе 18-22 тысяч долларов (660-800 тысяч гривен). К слову, в коллекции артистки уже есть несколько экземпляров данного бренда (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Моей крошке исполнилось пять лет... С днем рождения, моя хорошенькая принцесса! Это прекрасно видеть, как моя девочка растет, но мне немного грустно, что мой ребенок больше не моя маленькая кроха", – написала Карди Би.

Кроме Калче Киари звезда воспитывает и сына Уэйва Сета (род. 4 сентября 2021 года). 20 сентября 2017 года селебрити вышла замуж за рэпера Offset, с которым встречалась несколько месяцев до их свадьбы. 4 декабря 2018 года пара объявила о расставании, но помирилась к началу февраля 2019 года. Однако в сентябре 2020 года Карди подала на развод, заявив, что она "устала от споров".

К слову, американка не скрывает, что является бисексуалкой. Также она не один раз упоминала в интервью, что имеет "сильную связь с Богом" и может напрямую с ним общаться.

Недавно OBOZREVATEL сообщил, что на теле 12-летней дочери Бекхэмов заметили татуировку. Подписчики считают недопустимым, что такому маленькому ребенку разрешили сделать рисунок. Они оставили множество комментариев в блоге.

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