На теле 12-летней дочери Бекхэмов заметили татуировку: сеть взорвалась возмутительными комментариями. Фото

Дочь известной британской певицы и дизайнера Виктории Бекхэм и экс-футболиста Дэвида Бекхэма – Харпер Севен – на днях отпраздновала свое 12-летие, посетив со звездными родителями Диснейленд. Поздравить девочку поспешила и модель Никола Пельтц – супруга ее старшего брата Бруклина.

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Пельтц опубликовала в своем Instagram серию снимков с Харпер Севен, оставив под ними трогательный текст. Однако внимание интерне-пользователей привлек один единственный кадр, на котором дочь Бекхэмов демонстрирует татуировку на ребрах. В комментариях разгорелась бурная дискуссия.

Так, на ребрах 12-летней девочки (хотя фото было сделано ранее, так что Харпер Севен на нем, вероятно, всего 11) можно рассмотреть крошечную черную бабочку. Такой же рисунок есть и на теле самой Николы Пельтц, однако расположился он на пояснице.

"Поздравляю с днем рождения мою сестренку Харпер 7! Ты самая удивительная девочка, мне так повезло, что ты в моей жизни! Я люблю тебя больше, чем ты можешь себе представить! (Можем ли мы всегда быть вместе?)", – мило обратилась к "сестре" модель.

Подписчики в недоумении усыпали страницу Пельтц возмутительными комментариями. Они считают недопустимым, что такому маленькому ребенку разрешили сделать тату.

"У нее есть татуировки? Какого черта?", "Это странно... Разве нет?", "Очень здорово... Сексуализация в 12 лет. Такой пример для подражания!", "Это такой подарок на 12-летие ребенку?" – оставляют комментаторы.

Впрочем, скорее всего, невестка и дочь Бекхэмов просто развлекались с переводными временными татуировками, а настоящего перманентного рисунка на теле девочки нет.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Виктория и Дэвид Бекхэм показали, как выглядели в начале отношений. Пара поженилась в июле 1999 года.

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