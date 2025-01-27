Бывший сценарист 'Квартала 95' раскрыл, как в коллективе отреагировали на скандал с 'сиськадовском' и уволили ли кого-то за шутку

Члены команды юмористического шоу "Квартал 95" после скандала вокруг шутки про "сиськадовск" пришли к выводу, что к языковым темам нужно подходить осторожнее. Подробностями поделился бывший сценарист студии Макс Вишинский.

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В интервью Алине Доротюк он рассказал, что подобные темы было решено подавать с четко выраженной позицией, учитывая то, как остро украинцы реагируют на такие шутки на фоне российской агрессии. Вишинский признался, что не сам придумал номер, который наделал много шума в обществе.

Он объяснил, что перед проведением шоу проводится тщательная работа. Сценарист доносит какую-то идею до редактора. А если прозвучит спорная шутка, вся команда вынуждена будет обсудить, стоит ли включать ее в сценарий.

"Мое мнение было, когда я прочитал, что этот номер не вдохновляет русскоязычных украинцев переходить на украинский язык. Люди, которые посмотрят на это, скажут: "ой, с меня будут смеяться, я не хочу", – подчеркнул он. – "Сиськадовск" – это просто каламбур, поменяй название, то такого хейта не было бы".

Вишинский считает, что кого-то зацепило то, что юмористы поиздевались над языком. Некоторые зрители были возмущены из-за того, что речь зашла именно о городе Скадовск.

"Это все насобиралось, люди начали хейтить. Подхватили другие люди, которые просто на "Квартал" кидаются, как бык на красную тряпку, – добавил он. – И именно через это пошел такой хейт именно на этот номер".

Вишинский подчеркнул, что после разгоревшегося скандала никого не уволили. Тем не менее, были сделаны выводы относительно того, что со сцены необходимо выражать четкую позицию.

"Выводы, конечно, сделаны были. После этого мы обсуждали, что к таким темам, как язык, нужно очень осторожно подходить с четкой позицией. То есть, если мы пишем номер "переходите на украинский", то почему или как переходите на украинский. Мягкая украинизация должна быть или не мягкая. Человек, который говорит на сцене, берет ответственность, поэтому должна быть четкая позиция: мы за украинский язык везде, мы за штрафы или мы, наоборот, за то, чтобы можно было и так, и так, или отстаньте от русскоязычных. Но должна быть четкая позиция. Здесь четкой позиции не было".

Ранее OBOZ.UA писал, что украинская юмористка Ирина Гатун появилась в базе "Миротворца" после скандала из-за номера, где она исполнила роль переселенки из временно оккупированного Скадовска.

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