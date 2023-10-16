Американский певец, композитор, экс-солист группы Bad Boys Blue Кевин Маккой является давним фанатом России и уже около 30 лет регулярно приезжает в Москву, много там работает и сотрудничает с известными путинистами. Именно поэтому его недавнее признание стране-террористке в любви по время очередного визита в ее столицу не стало большим шоком для фанатов.

Кроме того, в беседе с пропагандистскими СМИ Маккой заверил, что в РФ чувствует себя как дома. Не удивительно, что певец усыпает государство-агрессора лесными комплиментами, ведь давно мечтает получить второго гражданство. Впрочем, пока его тактика не сработала.

"Я люблю Россию", – на чистом русском выдал кремлевский фанатик.

В РФ у Маккоя уже есть немало друзей среди звездного бомонда. Все они – ярые Z-патриоты, которые прославляют Россию и Путина. В их компании, очевидно, американский исполнитель чувствует себя максимально комфортно и уверенно. Так, артист поддерживает теплые отношения с Надеждой Кадышевой, с которой даже пел в дуэте, Прохором Шаляпиным, Анной Калашниковой, Григорием Лепсом, Стасом Костюшкиным, который, к слову, уроженец Одессы.

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"Кевин уникальный артист. Очень рада, что в такое непростое время он поддерживает Россию и часто сюда приезжает. Причём, порой инкогнито – часть нынешнего лета он жил в Москве", – раскрыла Калашникова.

Российское гражданство – мечта экс-солиста Bad Boys Blue уже много лет. Громкие признания России в любви не помогают певцу достичь этой цели, так что часто он еще выступает на пропагандистских мероприятиях, дабы окончательно стать "своим" среди агрессоров.

В частности, еще в 2016 году Маккой выступал в оккупированном Крыму, а уже после полномасштабного вторжения – в июле 2022-го – участвовал в "Славянском базаре в Витебске".

Именно на последнем шоу музыкант заявил: "Я чувствую себя в России и Беларуси как дома. Это никак не связано с политикой Если бы получил российское гражданство, мне было бы удобно, потому что я много работаю в России. Понимаю, что много чего творится сейчас в моей стране (США – ред.), но это не значит, что хотел бы отказаться от гражданства".

Маккой особенно активно начал посещать Москву после смерти одного из солистов Bad boys blue Эндрю Томаса и распада группы. Сейчас в стране-террористке он дружит и сотрудничает с продюсером Игорем Сенгером.

"Я помню, как Эндрю сказал мне, чтобы я продолжал выступать. Мне было очень сложно начинать, как сольный исполнитель. Россия – единственная страна, которая меня приняла...Америка, извини. Но я, в первую очередь, верен России", – говорил Маккой в одном из интервью пропагандистам.

При этом четких заявлений о разрушительной и убийственной войне в Украине американец-"россиянин" не делал. Вероятно, потому, что его позиция и так всем очевидна. Тем не менее, в июле 2022 года Маккой разместил в своих соцсетях крайне неоднозначную и даже странную публикацию. Он написал: "Мое уважение Украине", но сделал это под фото Кремля. Можно предположить, что текст музыканта – это ирония, и он якобы считает Украину и Россию – "одной страной", что часто продвигают в массы пропагандистские методички.

Отметим, что коллектив Bad boys blue прославился треком You're A Woman, который стал настоящим хитом. Сольное творчество Маккоя такого успеха ему не принесло.

Напомним, что Кевин МакКой попал в украинскую базу "Миротворец" за выступления в аннексированном Крыму в мае 2016 года на концерте "Дискотека СССР".

Как писал OBOZ.UA, фанатами России и войны в Украине среди мировых звезд также стало Стивен Сигал, Пауло Коэльо, Роджер Уотерс и другие. Подробнее о них – читайте по ссылке.

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