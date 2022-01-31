Бывший мужчина-модель рассказал о сексуальном насилии со стороны фотографов

Бывший мужчина-модель из США Барретт Пол рассказал о том, что его изнасиловал фотограф Рик Дэй. Это произошло в первый день съемок.

Как пишет Yahoo Life, Пол работал моделью во время обучения в Нью-Йоркском университете, потому что нуждался в деньгах. Он говорит, что Дэй просто воспользовался безвыходным положением.

"Я знаю, что для большинства моделей это не редкость", – сказал экс-модель в 2018 году и начал с тех пор разоблачать сексуальных хищников в модельной индустрии.

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Американец говорит, что на Дэя по этому поводу также указали и другие модели.

"Я вырос в сложной ситуации с точки зрения моей семейной жизни. Ресурсов и средств не хватало. Мы были бедны. Пока я рос, нас выселили из четырех разных домов, и я рассматривал это как возможность заработать кучу денег", – рассказал Пол.

Он также признался, что восхищался работой фотографа, а когда тот начал прикасаться к его телу, то просто замер.

"Не существует какого-то конкретного способа, которым кто-то подвергается сексуальному насилию. Лично я никоим образом не подвергался проникновению, но подвергся сексуальному насилию, и я говорю это от всего сердца, зная, что именно это и произошло со мной. Не было согласия, не было вопросов, не было "Вы согласны с этим?", – вспомнил Пол.

Парень утверждает, что он квир. Последние восемь лет американец работал лайф-коучем и помогал своим клиентам-моделям раскрыть потенциал.

"Сообщение, которое я хочу донести до других мужчин, независимо от вашей сексуальной ориентации, заключается в том, что согласие – это то, что мы также получаем для нас и нашей сексуальной жизни. Это восторженное "да" – или вовсе не "да", – подытожил Полл.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская модель Ксюша Манкен призналась, что ее изнасиловали в 15 лет.