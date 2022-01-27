Бывший муж Марии Бурмаки трагически погиб в собственном доме

Бывший муж Марии Бурмаки Дмитрий Небесийчук трагически погиб при пожаре в собственном доме. Трагедия произошла в селе Ильцы Верховинского района Ивано-Франковской области.

Об этом сообщил в Facebook давний друг семьи, народный депутат Николай Княжицкий. По его словам, Дмитрий был прекрасным юристом, основал одну из первых в Киеве частных юридических фирм (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Сама Бурмака также опубликовала в Facebook сообщение о гибели бывшего супруга.

"Дважды мы женились, дважды расходились. Никто не знает, как правильно было. Был человеком тяжелым, настоящим гуцулом. Но он очень много сделал хорошего. Очень многим людям. Вечная память. Встретимся уже, Дима, на набесах. Пусть душа твоя покоится", – написала она.

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Бурмака вышла замуж за Небесийчука в 1993 году, родила от него дочь Ярину. Они развелись в начале 2000-х из-за недоразумений в семье. По словам Марии, она подвергалась насилию от мужа.

Коротко о звезде:

Мария Бурмака – украинская певица. Народная артистка Украины (2009), кандидат филологических наук.

Победа на фестивале "Оберег" в Луцке в 1989 году и на "Червоній руті" (вторая премия) дала начало ее музыкальной карьере.

Песни Бурмаки приобрели популярность и за рубежом. Хиты "Кто я такая есть" и "Солнцем небом дождем" звучали на польских радиостанциях.

С мая 2011 года – Бурмака ведущая авторской рубрики "Музика Сніданку" на канале "1+1". А с сентября 2011 года – ведущая проекта "Музыка для взрослых с Марией Бурмакой" на канале ТВi.

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