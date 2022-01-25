Тина Кароль в свой день рождения вспомнила умершего от рака мужа

Популярная украинская певица Тина Кароль отмечает во вторник, 25 января, свой день рождения. Знаменитости исполнилось 37 лет, и она решилась вспомнить умершего мужа Евгения Огира, который умер от рака.

Соответствующий пост появился на ее личной странице в Instagram. Артистка призналась, что с 25 лет, как только с супругом стали "бороться за жизнь", она не праздновала свой день рождения (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Всегда выбирала сидеть в студии, петь, сниматься в "Голосе" или убегать от лишних глаз и поздравлений на Северный полюс, к северному сиянию. Это всего лишь день, но так много в нем надежд. Благодарю за поздравления", – написала Тина Кароль.

Видео дня

Исполнительница опубликовала кадры со своих дней рождений, которые ранее не было в сети. На них показано, как Тина Кароль отмечает праздник в кругу сына, на шоу "Голос", на звукозаписывающей студии, в спортзале и других местах, где нет "много глаз".

Напомним, что супруг Тины Кароль Евгений Огир, который по совместительству был ее продюсером, скончался после продолжительной болезни в Германии. Его не стало в возрасте 33 лет. Долгое время он лечился от рака желудка.

Поклонники принялись поздравлять любимую певицу с днем рождения, писать пожелания и комплименты.

"Поздравляю", "Королева", " С днем рождения", "С днем рождения мой мир", "Сияй", "очень любим", "Улыбайся", "Пусть сбудутся все мечты", "С днем рождения вдохновение", "Свети ярко, сильно люблю", "Тина Вы удивительная женщина, желаю Вам успехов и крепкого здоровья", "Счастья тебе и гармонии!", "Мудрая, прекрасная женщина", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Тина Кароль – 36-летняя певица, актриса, народная артистка Украины, ведущая, общественный деятель. Родилась в 1985 году в Магаданской области (РФ). Была замужем за продюсером Евгением Огиром, который умер от рака желудка. Певица много лет не заводила новые отношения. Воспитывает от Евгения сына Вениамина.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Тина Кароль появилась на публике в платье двухлетней давности от лондонского дизайнера David Koma. Звезда выступила на частной вечеринке.