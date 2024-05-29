Бывшему участнику 'Дом-2' обожгло лицо на войне в Украине: взрыв произошел в метре от него

Звезда российского проекта "Дом-2" из Новосибирска Тимур Нуридинов обжег лицо на войне в Украине, когда в метре возле него взорвался снаряд. Это заставило оккупанта, который был оператором дронов и участвовал в убийствах украинцев, вернуться домой.

Нуридинов провел на фронте около полугода. Как он рассказал пропагандистским СМИ, возвращаться на передовую бывший стриптизер не планирует, а на память о своей преступной деятельности у шоумена остались шрамы.

Россиянин, до 2014 года танцевавший без одежды в ночных клубах, а позже уехавший в Китай, чтобы сниматься на второстепенных ролях в фильмах, вернулся в РФ, как только на войну пошел его отчим.

Нуридинов заявил, что тоже хотел пойти в армию, но оккупанты убеждали, что у него нет опыта. Впоследствии стриптизер услышал, что идет набор желающих на оператора БПЛА, и на три месяца отправился на обучение. Оттуда оккупанта направили на Соледарское направление.

Полгода он провел в Украине, пока ВСУ не попали чем-то рядом.

"Произошел взрыв буквально в метре, на уровне головы. Хорошо, что рядом была бронированная дверь от КамАЗа. Она погасила основную ударную волну и собрала обломки. А меня просто пламенем обожгло", – вспомнил оккупант.

С ожогами на лице и руках он попал в больницу, а оттуда уехал домой. Нуридинов возвращение на передовую не обсуждает, но охотно нахваливает убийц украинцев в тылу.

Ранее OBOZ.UA писал, что 61-летний российский музыкант-оккупант пережил инсульт на войне и вернулся домой.

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