Бывшая жена Остапчука отреагировала на его обвинения, заявив о пиаре и вранье

После того, как украинский ведущий Владимир Остапчук заявил в полицию на бывшую жену Елену Войченко из-за нарушений родительских правил, на его обвинения ответила сама экс-супруга. Когда во второй раз шоумен вновь сообщил, что Елена без предупреждения увезла детей, она не выдержала и высказала свое мнение, заявив о пиаре и вранье.

Так, по словам Остапчука, его бывшая супруга вновь нарушила родительские права, не сообщив ему о том, что она увезла детей в Умань, к родителям. Помимо этого, он отметил в Instagram, что у него нет связи с детьми, а также он заблокирован у ее родителей.

"В очередной раз вынужден защищать право видеть своих детей. Елена Войченко отвезла детей к своим родителям в Умань, не то что не посоветовавшись, даже не сообщив, на какой срок. Связи с детьми сейчас нет. Я заблокирован у нее матери, ее отец не берет трубку второй день. Моей маме ее отец Сергей Войченко в грубой форме отказал в желании видеться с внуками. Вынужден в рамках действующего законодательства вызвать полицию и защищать собственное право быть с детьми", – написал Владимир в Instagram.

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Войченко решила прокомментировать ситуацию в Instagram, заявив, что Остапчук "делает из себя жертву". По ее словам, он врет даже полиции.

"К сожалению, моих детей и меня уже почти два года непрерывно терроризируют и втягивают в публичное обсуждение вранья бывшего мужа ради его пиара. Теперь он решил сделать из себя жертву, врать даже полиции и защищаться от самого себя. Владимир, остановись! Хватит врать", – отреагировала на обвинения Елена.

К слову, Владимир Остапчук и Елена Войченко расстались после 12 лет брака. У них есть дочь Эмилия и сын Эван. Причиной разрыва Владимир называет скандалы, а Елена – измены. В 2020 году телеведущий познакомился со своей новой возлюбленной Кристиной Горняк. В том же году он сделал ей предложение и через пару месяцев пара поженилась.

Коротко о знаменитости:

Владимир Остапчук – украинский актер, телеведущий, радиоведущий, стендап-комик. Ведущий песенного конкурса "Евровидение 2017" и шоу "Маска" на канале "Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Остапчук заинтриговал поклонников новым снимком с женой Кристиной Горняк с отдыха на Мальдивах. На фото женщина появилась с округлившимся животом.