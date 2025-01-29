Бывшая Виктора Павлика публично пристыдила его новую жену из-за скандала в клинике: Екатерина Репяхова ответила

Между бывшей женой народного артиста Украины Виктора Павлика, Ларисой Созаевой и его нынешней избранницей, Екатериной Репяховой разгорелся публичный конфликт. Танцовщица пристыдила блогера из-за скандала в одной из клиник, который произошел, ведь она опоздала на сеанс УЗИ, куда привела сына Михаила.

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Недавно в своих соцсетях Екатерина Репяхова рассказала, что из-за небольшой задержки на прием к врачу на ее место поставили другую маму с ребенком. Работники частной клиники пытались предупредить блогера о таких изменениях, однако, по ее словам, она не смогла ответить на звонок, ведь держала в руках сына. Жену Виктора Павлика возмутило, что ей пришлось дольше ожидать сеанс, ведь она волновалась за наследника, который ничего не ел до УЗИ.

Кроме того, Екатерина Репяхова пожаловалась на невежливые высказывания персонала на рецепции о ее сыне. В ответ на жалобы представители медицинского учреждения обратились к блогеру с извинениями и пообещали провести беседу с работниками.

На этот инцидент на своей странице в Facebook отреагировала Лариса Созаева. Она публично пристыдила блогера, поскольку та начала жаловаться на клинику, несмотря на то, что сама не успела прийти вовремя на прием и игнорировала звонки.

"Приходит фифа-инфлюенсер и жалуется о том, что она опоздала. Из клиники ей звонили, но она не могла взять трубку, потому что несла ребенка на руках. И в клинике приняли "неправильное" решение – принять маму с ребенком, которые сидели в очереди. И когда фифа пришла, теперь ей пришлось ожидать. И клиника пишет ей извинения, потому что она имеет аудиторию в 200 тысяч человек, клиника боится за свою репутацию! Клиент всегда прав? То есть вместо того, чтобы защитить своих сотрудников прилюдно, вы их унижаете?" – написала танцовщица.

Однако высказывания Созаевой не оставила без ответа Екатерина Репяхова. Она вышла на связь в Instagram, где отметила: никак не может дать покоя бывшей своего мужа. Кроме того, блогер посоветовала танцовщице больше времени уделять своему эмоциональному состоянию, чтобы не вмешиваться в жизнь других.

"Кто соскучился по бывшей? Вы представляете, настолько я не даю покоя человеку?" – написала Репяхова, – "Когда человек не работает со своим эмоциональным состоянием, он становится уязвимым к влиянию внешнего мира – его затрагивает жизнь других людей, их успехи, проблемы, мысли. Постоянное сравнение, зависть или ощущение собственной неполноценности могут уничтожить внутреннюю гармонию и отобрать способность жить свою жизнь. Вместо того, чтобы развивать себя, человек застревает в чужих сценариях, забывая о собственных мечтах, ценностях и пути. Только принятие реальности и работа над собой помогают освободиться от этой ловушки и обрести настоящий внутренний баланс".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Лариса Созаева объяснила, почему заплатила жене Виктора Павлика 8000 грн за "наглую тварь".

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