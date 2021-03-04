Бывшая участница "ВИА гры" засветила пышную грудь в откровенном наряде

Украинская певица и экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова продемонстрировала роскошную фигуру в соблазнительном наряде.

Так, на своей странице в Instagram она опубликовала серию снимков, на которых позировала в разноцветном платье с глубоким декольте. Свой образ знаменитость дополнила выразительным макияжем и красивой укладкой. На фото исполнительница кокетливо позирует, уверенно глядя в кадр (снимок можно посмотреть ниже).

"У некоторых эндорфины счастья от шоколада, а у меня от сцены", – подписала фотографии она.

Поклонники в комментариях пишут, что внешний вид певицы просто потрясающий:

"Шикарная!", "Какая красивая", "Нереальный наряд", "Хорошенькая", "Обаятельная и привлекательная", "Какие же у Вас классные волосы! И укладка, соответственно, очень красивая!".

Напомним, Миша Романова, настоящее имя которой Наталья Могиленец, – украинская певица, победительница шоу "Хочу V ВИА Гру", бывшая солистка поп-группы "ВИА Гра". В марте 2018 года артистка покинула женский коллектив. Как объяснили в продюсерском центре Meladze Music, она ушла в декретный отпуск. В апреле 2019 года Миша презентовала сольный сингл "MAKEUP", а также видеоклип на эту композицию.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мишина восхитила женственным образом с открытой спиной. Знаменитость позировала в светло-сером длинном платье, которое идеально подчеркнуло стройную фигуру. Свой образ она дополнила макияжем смоки-айс и длинными распущенными волосами.