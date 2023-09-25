Бывшая судья 'МастерШеф' Татьяна Литвинова рассказала, что пережила три пластических операции и показала обновленную грудь

Известный кулинарный эксперт, экс-судья реалити-шоу "МастерШеф" (СТБ) и ресторатор Татьяна Литвинова впервые откровенно рассказала об изменениях в своей внешности. 48-летняя знаменитость решилась на пластическую операцию, а в последствии и не одну, после развода с мужем, российским бизнесменом Ярославом Трухановым после пяти лет брака.

Литвинова признается, что чувствует себя 20-летней сексуальной девушкой и вовсе не стыдится того, что легла под нож пластического хирурга. Так, на личной странице в Instagram, повар поделилась своим опытом и показала обновленное тело, а именно грудь (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"В последнее время, точнее после развода и еще до войны, я решила попытаться изменить себя к лучшему. Искренне считаю, что девушка в 20 должна найти своего гинеколога и дантиста, а женщина после 45 – своего пластического хирурга! Радуюсь, что мой опыт был невероятно прекрасным именно благодаря врачу... Она как художник-скульптор сделала из меня настоящую sexygirl. Все как в 20", – поделилась ресторатор.

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Литвинова решилась сделать сразу три операции в один заход: изменила форму груди без имплантатов, пластика шва после кесарева сечения и липофиллинг. "Это когда личный жир, имеющий большое количество гормонов молодости, подкалывают в скулы, эффект просто вау, никакой химии, все очень естественно", – объяснила последнюю процедуру Литвинова.

Татьяна рассказала, что несмотря на такое количество операций, уже на следующий день она была дома и начала быстро восстанавливаться.

"Три дня после операции (трех операций!) была слабость и небольшая лихорадка. Но благодаря лекарствам, я быстро выровнялась.Носила 3-4 недели специальные пластыри на швах и 2 месяца специальное белье", – уточнила кулинарный эксперт.

Литвинова подчеркнула, что осталась не только довольна результатом, но и начала наслаждаться своими формами, чем вдохновила многих девушек не бояться менять себя в лучшую сторону любыми методами.

"Я кайфую от своего тела! Я кайфую и в белье и без него! И это огромная свобода. А свободу я ценю как можно больше во всех ее проявлениях. Особенно в последнее время", – резюмировала повар.

Ранее OBOZREVATEL писал об украинских знаменитостях, которые делали пластику. В перечень попали Алина Гросу, Слава Каминская и другие. Увидеть их фото до и после – можно в нашем материале.

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