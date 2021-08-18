Бывшая подопечная Монатика примет участие в 'Танцах со звездами'. Видео

Украинская певица Lida Lee, которая являлась подопечной Монатика, стала участницей нового сезона шоу "Танцы со звездами". Девушка приняла вызов от музыканта и актера Артура Логая.

Артистка опубликовала видео на личной странице в Instagram, на котором показала, как в ее гримерку заходит девушка и сообщает новость о челлендже между знаменитостями. Певица принимает вызов и перемещается на паркет, где начинает танцевать (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Да, да, да. Спасибо за вашу веру и такую крепкую поддержку. Я принимаю #танціззіркамиchallenge. Увидимся на паркете", – подписала видео Lida Lee.

Видео дня

Танцевальный челлендж певица передала коллеге по сцене, эпатажному исполнителю MELOVIN.

Коротко о знаменитости:

26-летняя Lida Lee (Лидия Скорубская) – начинающая певица. Участница песенных шоу Украины, таких как "Голос Країни" и "X-Фактор". Лида работала бэк-вокалисткой Monatik. Самые известные ее треки: "Достопримечательность", "Пойми", "ритмоLOVE".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что звезда сериалов "Киев днем и ночью" и "Моя любимая Страшко" Артур Логай стал участником нового сезона шоу "Танцы со звездами". Актер принял вызов от олимпийской чемпионки по фехтованию Ольги Харлан.