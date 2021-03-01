Бывшая наркозависимая на "Голосі країни-11" исполнила легендарный хит Пугачевой

В шестом эпизоде популярного вокального шоу "Голос країни-11" на сцену вышла Анна Гадомич, которой удалось побороть зависимость от наркотиков.

Так, 19-летняя девушка исполнила песню Аллы Пугачевой "Позови меня с собой". Она покорила зрителей чувственным и эффектным выступлением (чтобы смотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Смелая участница не стала скрывать, что именно музыка спасла ее от страшной и тяжелой зависимости. Анна начала петь на улицах родного Николаева, ей это очень нравится и помогает вернуться к нормальной жизни. Кроме того, она сама пишет стихи.

"Мой путь к заветной мечте оборвался. В жизни появились наркотики – амфетамин. Это все затянуло в яму, в которой все повторяется и ты не можешь оттуда вылезти. Если перестаешь употреблять наркотики, кажется что жизнь не имеет смысла. Не можешь ни есть, ни спать. Даже были попытки суицида", – призналась она.

Невероятный голос девушки оценили звездные тренеры MONATIK и Надя Дорофеева, но она выбрала команду Дмитрия.

"Голос країни" – украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland. Шоу ориентировано на поиск профессиональных и непрофессиональных голосов. Его отличия от привычных вокальных телевизионных шоу: высокие требования к уровню вокала. Победитель "Голоса країни" получает квартиру в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее на проекте выступила легендарная группа "Алиби". Сестры Анна и Алина Завальские удивили и покорили судей своим пением, исполнив еврейскую песню "Чирибим-чирибом".