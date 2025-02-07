'Было страшно': Мишель Андраде рассказала, как Потап доводил ее до слез, и назвала причину конфликтов

Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде, творчество которой долгое время продюсировал Потап (Алексей Потапенко), призналась, что между ней и рэпером неоднократно возникали конфликты во время сотрудничества. По словам 28-летней исполнительницы, иногда ей было в самом деле страшно идти на личный разговор со старшим коллегой, однако она не может назвать его самой неприятной личностью в лейбле MOЗGI.

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По мнению знаменитости, все недоразумения возникали из-за того, что они с автором песен были "очень близкими" людьми. Об этом она рассказала на YouTube-канале NABARI.

"Конечно "притирки" могут быть со всеми. Больше всего непониманий у меня было с Потапом. Не могу сказать, что он наименее приятный человек, но иногда мне было страшно. Я готовилась к разговорам с ним, выходила со слезами после каких-то переговоров. С ним у меня возникало больше всего конфликтных моментов, потому что мы были очень близки", – поделилась певица.

Стоит отметить, что Мишель Андраде стала участником лейбла MOЗGI в 2016 году, однако в 2022-м решила расторгнуть контракт. После этого исполнительница никак не сотрудничала с продюсерским центром, однако призналась: не может быть уверена на сто процентов, что больше не присоединится к нему.

"Нет, сейчас не работаю. Но ведь я не знаю, как в будущем наши отношения сложатся. Я когда семь лет назад подписывала контракт не знала, что мы разойдемся", – высказалась артистка.

Ранее OBOZ.UA писал, что экс-протеже Потапа Мишель Андраде рассказала об обиде продюсера.

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