''Было страшно'': финалистка ''Холостяка'' с Топольским рассказала, как едва не погибла в авиакатастрофе

Участница "Холостяка" Александра Мудрая, которой так и не суждено было построить отношения с Алексом Топольским, поделилась жуткой историей. Однажды, она чуть не попала в авиакатастрофу, когда летела из Канкуна (Мексика) в Мюнхен. После данного инцидента девушка взглянула на жизнь иначе и поняла значение слова "надежда".

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Финалистка 12 сезона реалити рассказала в Instagram, что во время полета самолет начал резко терять высоту и в салоне появился сильный запах гари. Людей охватила паника – стюардессы пытались успокоить туристов на воздушном судне (чтобы посмотреть фото, доскролльте страниц до конца).

"Было очень страшно, люди начинали паниковать, а стюардессы вежливо пытались всех успокоить. Какое-то странное чувство было, будто что-то может случиться, но ты уверен, что все будет хорошо. Это ощущение, это надежда, которая всегда появляется, чтобы подбодрить", – написала харьковчанка.

По словам Мудрой, паника длилась около 3 минут, но тогда они казались вечностью, так как люди понимали, что может произойти трагедия. Пилот развернул самолет и посадил его в аэропорту, откуда вылетал. После прибытия у девушки возникла мысль, что в падающем самолете не было атеистов.

"Уверена, что к каждому из нас в тот момент пришла надежда, к каждому своя. Мы с вами все разные, но так похожи между собой именно тем, что мы люди настоящие и живые. Не теряйте себя и ее. Нигде и некогда", – оставила свои мысли под постом красавица.

Напомним, Александра Мудрая мечтала стать журналистом, но так и не смогла связать свою жизнь со СМИ. Девушка работала моделью и аниматором, после чего решила – пришло время найти себя, чтобы полностью реализоваться. После проекта девушка живет в США и встречается с американским бизнесменом.

Как сообщал OBOZREVATEL, участница "Холостяк-12" Юлия Кавчук после полномасштабного вторжения РФ переехала жить в Дубай, где познакомилась с бразильским спортсменом. Девушка долго не рассказывала о своей личной жизни и удалила Instagram-stories с бойфрендом спустя несколько часов после публикации.

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