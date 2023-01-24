''Безработная теперь, считаю – идеально'': участница ''Холостяка'' с Топольским встречается с бразильским футболистом. Фото

Юлия Кавчук, которая приняла участие в 12 сезоне проекта "Холостяк" и так и не смогла завоевать сердце Алекса Топольского, призналась, что она сейчас в отношениях. Девушка во время войны переехала жить в Дубай, где и познакомилась со своим возлюбленным. Ним оказался футболист из Бразилии.

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Счастливая Юля обнародовала снимок с бразильским красавчиком в Instagram-stories. Однако спустя несколько часов кадр был удален. На нем Кавчук с избранником мило улыбаются, позируя на камеру (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

По реалити мы знаем, что девушка, занимающаяся 12 лет отельным и ресторанным бизнесом, обладает невероятным чувством юмора. Она подписала кадр с бойфрендом также в шутливой манере. "Ну ладно… Может завтра удалю. Я веселюсь, потому что безработная теперь, а он – работает. Считаю – идеально", – оставила свои мысли Кавчук.

Стоит отметить, что красавица не первый раз имеет отношения с богатым и успешным мужчиной. Как рассказывала девушка на проекте, она уже встречалась с бизнесменом, который делал ей дорогие подарки, обеспечивал и радовал путешествиями. Однако Алекс Топольский заметил, что Юлии не хватает уверенности в себе и смелости.

После окончания шоу не только Кавчук нашла свою судьбу. Как сообщила Виктория Варлей, Александра Мудрая поддерживает теплые отношения с американским бизнесменом, а сама актриса вышла замуж за предпринимателя из Майями Петра, родители которого россияне.

Недавно OBOZREVATEL писал, почему Алекс Топольский и Екатерина Лозовицкая не смогли построить отношения после "Холостяка". Кристина решетник приоткрыла завесу тайны и объяснила главную проблему пары. Чтобы узнать все подробности – читайте наш материал.

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