'Было пять человек': украинского актера театра жестоко избили в Дублине после представления

В субботу, 24 июня, в столице Ирландии пятеро молодых людей избили 23-летнего украинского актера Александра Грекова. Ужасный инцидент произошел после представления украинской версии ирландской пьесы "Переводы" в театре Abbey Theatre. До войны парень играл в театре Леси Украинки в Киеве.

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Об этом сообщило издание Irish Mirror. По информации Анастасии Павленко, помощницы директора по международной деятельности Национального театра имени Леси Украинки, Александр курил у центрального входа дублинского театра, в тот момент, когда к нему подошла компания людей. Они забрали сигарету и попытались уйти, но Греков последовал за ними (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Александр стоял у Abbey Theatre после нашего последнего спектакля. Он курил у центрального входа, и группа людей пыталась вытащить сигарету изо рта и забрать пачку сигарет. Он попытался пойти за ними и сказал: "Это мои сигареты, что вы делаете?". И группа людей начала бить его бутылкой", – рассказала Павленко.

Нападающие разбили стеклянную бутылку об голову украинца, а одна из присутствующих девушек укусила его. К инциденту причастны пятеро человек – два мужчины и три женщины. После избиения артиста доставили в больницу и наложили швы на лицо.

"Я увидела кровь и дыру в его голове, я была потрясена... Их было пятеро человек... Полиция и скорая помощь приехали довольно быстро. Все были очень добры и оказали первую помощь. Мы все удивлены, потому что думали, что Дублин – хорошее место, но иногда дерьмо случается, это жизнь. Мы счастливы, что он жив", – резюмировала Анастасия Павленко.

Девушка также рассказала, что сейчас Саша пьет обезболивающие, но чувствует себя немного лучше. Она отметила – на его лице огромные раны, которые будут заживать долгое время.

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