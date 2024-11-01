Был секс-символом 90-х: как болезнь сменила Брюса Уиллиса и что известно о его состоянии

С 2022 года звезда фильма "Крепкий орешек" Брюс Уиллис борется с неизлечимой болезнью – деменцией, но к тому времени имел другой диагноз – расстройство, которое влияет на то, как человек коммуницирует (афазия). Только в прошлом году врачи окончательно решили, что знаменитость болеет лобно-височной деменцией (ЛВД), действующей на память, мышление и поведение.

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Родные, включая бывшую жену Деми Мур и общих детей, все больше времени проводят со звездой, которую в 90-х называли "секс-символом". Именно они отчитываются о самочувствии актера и течении деменции перед фанатами. OBOZ.UA собрал самое главное, что нужно знать о болезни Брюса Уиллиса.

Деменция звезды развивается достаточно быстро. В 2022-м он объявил о завершении своей кинокарьеры из-за ухудшения самочувствия. По словам его жены Эммы Хеминг Уиллис, знаменитости хуже с каждым днем. Сначала от друга "крепкого орешка" стало известно, что актер уже не разговаривает и стремительно теряет интерес к жизни. В ноябре 2023-го дочь Брюса Уиллиса рассказывала, что звезда не узнает друзей. В частности, это произошло с бывшей супругой Деми Мур, брак с которой длился 13 лет.

Позже экс-возлюбленная заметила, что с Уиллисом все хорошо несмотря на прогрессирующую болезнь. Я думаю, учитывая обстоятельства, у него все хорошо. Я поделюсь тем, что я говорю своим детям, что важно просто наслаждаться тем, где они есть, и не держаться за то, чего нет, а за то, что есть. Потому что в этом большая красота, сладость, любовь и радость", – сказала актриса.

Весной 2024 года деменция Брюса Уиллиса могла немного замедлиться. Он с радостью проводил время с новорожденной внучкой Луэттой от дочери Румер и фокусировал свое внимание именно на ребенке.

По последней известной информации, Брюс Уиллис "находится в стабильном состоянии". "Знаете, я уже говорила об этом раньше: болезнь есть то, чем она есть. И я думаю, что необходимо осознать и принять. Но сейчас он (Брюс Уиллис. – Ред.) находится в стабильном состоянии", – высказывалась Деми Мур.

Стоит отметить, что лобно-височная деменция не ухудшила двигательные возможности Брюса Уиллиса, поэтому он пока может самостоятельно передвигаться.

Ранее OBOZ.UA писал, что жена Брюса Уиллиса назвала первый симптом, указывавший на деменцию у актера. Оказалось, что болезнь замаскировалась под детской особенностью – заиканием.

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