'Был разбор полетов?' Коллега Людмилы Барбир прокомментировал ее нецензурные высказывания в прямом эфире

Телеведущий Константин Грубич прокомментировал инцидент, произошедший недавно с его коллегой по каналу "1+1 Украина". Ведущая "Сніданку с 1+1" Людмила Барбир, не подозревая, что ее снимают, нецензурно высказалась по поводу своего наряда.

В интервью OBOZ.UA Грубич предположил, что произошла форс-мажорная ситуация. Константин заверил, что такая лексика не присуща тележурналистке: "Я знаю Люду очень хорошо".

Напомним, в сети завирусилось видео, где ведущая "Завтрака с "1+1" Людмила Барбир, не подозревая, что эфир продолжается, выругалась на камеру. Позже телеведущая прокомментировала произошедший с ней инцидент. По словам Людмилы, нецензурные слова попали в трансляцию случайно – произошла техническая ошибка: "Те, кто меня хорошо знают, в курсе, что обычно я себе такого не позволяю, но сегодняшний ракетный обстрел, который устроила в очередной раз Россия, наложил свой отпечаток".

В тот день Россия в очередной раз атаковала украинские города и выпустила 26 ракет, 13 из них ликвидировали Силы ПВО. От обстрелов пострадали 7 областей. "Все мы сегодня утром немного Люда", – так описали в редакции инцидент, произошедший в эфире.

Константин Грубич, коллега Людмилы Барбир, вспоминая этот инцидент, говорит, что отнесся к нему с пониманием: "То, что она сказала, можно оправдать тем, что это был такой день – массированная атака, все на нервах. А в офире должна дарить энергетику хорошую, положительную, улыбаться. А она волнуется, еще и оказывается не очень довольна нарядами. То, что она так резко высказалась – это результат того, что держала в себе весь эфир".

"Я знаю Люду очень хорошо – это не характерно для нее, не ее лексика, – уверен Грубич. – Значит, что-то очень припекло. А в такие горячие моменты все могут подобное выдать. Был ли какой-нибудь разбор полетов? Этот вопрос не ко мне, я же не нахожусь в офисе постоянно. Люда – топовая ведущая. И она сама, как никто другой, понимает, что произошло, почему это произошло и какие выводы нужно сделать. Ее воспитывать не нужно. И тем более думаю, что это понимает ее непосредственный руководитель Юлия Жмакина, которая очень ценит своих ведущих. И она, как никто, знает, что это форс-мажорная история".

Ранее OBOZ.UA писал, что участница "Мисс Европа" от Украины прокомментировала провокационное видео с победительницей из России Розой Гадиевой.

Полное интервью с Константином Грубичем читайте на OBOZ.UA в среду, 6 марта.

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