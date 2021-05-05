Бузову экстренно госпитализировали и прооперировали: что известно о состоянии ведущей

Российскую телеведущую и певицу Ольгу Бузову госпитализировали в одну из столичных клиник и провели хирургическое вмешательство под общим наркозом. На данный момент подробностей о состоянии 35-летней знаменитости нет.

Об этом пишет издание "СтарХит". Родственники и представители звезды пока не комментируют состояние здоровья телеведущей.

Стоит отметить, что Бузова не появлялась в Instagram уже более 19 часов. Последние ее stories были из машины, а также на природе, поэтому что могло случиться со знаменитостью – пока непонятно.

Мама артистки рассказала Teleprogramma.pro, что ей ничего не известно ни о госпитализации, ни об операции дочери.

"Я не знаю, я не в курсе, я на работе. Извините, ничем помочь не могу", – сказала Ирина Александровна и повесила трубку.

В сети подозревают, что это очередной хайп певицы, так как она закрыла свой аккаунт и якобы таким образом пытается набрать подписчиков.

Коротко о знаменитости:

Ольга Бузова – российская телеведущая, певица, актриса театра, кино и дубляжа, дизайнер. Известна как бывшая участница, а позднее ведущая реалити-шоу "Дом-2" на телеканале "ТНТ". С декабря 2008 года – шеф-редактор журнала "Мир реалити-шоу. Дом-2".

Ольга Бузова встречалась с 2019 года с блогером и певцом Давидом Манукяном. По данным СМИ, в начале 2020 года блогер сделал телеведущей предложение руки и сердца на отдыхе в Таиланде. А в январе 2021 года пара якобы поженилась на Мальдивах, но вскоре она объявила о расставании.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, сестра популярной российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой 32-летняя Анна перенесла инсульт. Она долго не выходила на связь и на своей странице в Instagram поделилась подробностями.