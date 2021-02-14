Бумбокс выпустил песню "Жаль". Премьерный клип

Популярная украинская группа "Бумбокс" презентовала песню и клип на трек "Жаль", где вместо барабанщика вживую играет диджей и звучит акустическая гитара.

Эксклюзивно для OBOZREVATEL участники коллектива рассказали, как создавали клип и саму песню "Жаль". Так, лидер группы Андрей Хлывнюк рассказал, что новый трек включает в себе два стиха: первый – "Жаль", который написали два года назад и "Ехать к тебе", созданный весной 2020 года. Эта композиция не входит пока ни в один из альбомов группы (чтобы смотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"А вот музыка появилась, кажется, во время летних репетиций. "Жаль" – это одна из песен, под которые хочется возвращаться к родным. Просто ехать в сторону тех, кто нам небезразличны", – рассказывал музыкант.

Основная идея визуального ряда песни "Жаль" – показать дороги и улицы, по которым условный герой едет к своей любви. Кстати, в клипе Бумбокс решил снять Киев с высоты птичьего полета: в кадре появились район Троещина, озеро "Гарячка", водоем ТЭЦ-6 и другие, не менее интересные места столицы Украины.

"Нам очень повезло с погодой, мы встретились, приняли решение о съемке и буквально через три дня начали работу. До этого Киев месяц был в сером тумане и дожде, а во время съемок туман рассеялся, и в первый день нам даже светило солнце", – говорил участник коллектива Стас Гуренко.

Смотрите и слушайте новый клип Бумбокс "Жаль" онлайн:

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, по случаю 15-летия "Меломании" фронтмен "Бумбокса" Андрей Хлывнюк рассказал о дебютном альбоме и первом концерте группы в Киеве.