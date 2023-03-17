''Буду показывать внукам'': Кравец получила особенный подарок и призналась, какие фразы из уст военных поразили ее

Известная телеведущая и актриса Елена Кравец восхитилась подарком, который ей привезли защитники Украины. Артистка подчеркнула, расписанный сине-желтый флаг является для нее бесценным презентом, который она будет показывать внукам. Кроме того, она имеет уже множество историй для будущего поколения и не думала, что когда-то будет рассказывать о пережитой войне.

Видео дня

В своем Instagram Кравец продемонстрировала украинский стяг с огромным количеством подписей бойцов ВСУ. Кроме того, знаменитость рассказала, что во время съемок программы встретилась с военными Александром Тереном и Дмитрием Линартовичем (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"На этой неделе произошли две фразы, которые я услышала от наших гостей, тоже военных. Первая прозвучала из уст Александра Терена, когда он, рассказывая о сообществе военных с инвалидностью, к которому принадлежит сам, назвал их "непокоренными ветеранами". Я в тот момент испытала на каком-то тонком уровне мощность этого словосочетания – столько в нем было силы, покоя и благородного уважения к жизни", – написала под публикацией актриса.

Она продолжила, беседа с Линартовичем, который сменил сценический фронт на настоящий, поразила ее не меньше. Одна фраза актера останется в памяти звезды навсегда. Напомним, в январе 2023 года Дмитрий в боях за Соледар получил серьезное ранение – у него диагностировали тяжелую контузию.

"Когда он рассказывал о своем ранении, сказал: "Я благодарен судьбе, что жив. Если честно, был уверен, что уйду в тишину…". Уйду в тишину… меня это, помню, сильно поразило. Очень. Ибо эти слова были сказаны так же серьезно и спокойно", – вспомнила комедиантка.

После данной встречи Елена Кравец в личном блоге еще раз поблагодарила всех украинских героев, которые борются за свободу нашей страны. Юмористка упомянула и тех, кто "ушел в тишину", а также остается непокоренным в кровавой войне с кремлевским диктатором.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в дом, где жила дочь Кравец, попала российская ракета. Селебрити с супругом приняли решение – оставаться там 20-летняя Маша не будет, даже несмотря на то, что жилье практически не пострадало. Все подробности читайте в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!