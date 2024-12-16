'Будет сенсация': литературовед рассказала малоизвестную сплетню о Лине Костенко

В сети начал распространяться слух, что легендарная поэтесса Лина Костенко имеет неизданный роман, который издательству "А-ба-ба-га-ла-ма-га" стыдно публиковать публично. Литературовед Богдана Романцова предположила, что эти слухи могут быть правдивыми.

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Как она рассказала в интервью Эмме Антонюк, читая "Записки украинского сумашедшего" именно подобное мнение следовало в ее голове. Однако она верит, что даже некачественно написанный роман будет иметь хорошие продажи, ведь Лина Костенко по сей день является одним из самых популярных украинских авторов.

"Я тоже слышала такую басню, но, поскольку, вживую я этой рукописи не видела, то не знаю. Но "Записки украинского сумашедшего" очень сильно по мне ударили, потому что я их прочла и мне то большой болью удалось. Мне кажется, это – неудачный текст и он не соответствует уровню Лины Васильевны, поэтому я не удивлюсь, если следующий ее прозаический текст будет даже слабее", – отметила Романцова.

По слухам, директор издательства "А-ба-ба-га-ла-ма-га", где издается писательница, Иван Малкович держит "в ящике" ее "сырой" роман, чтобы не испортить величественный статус поэтессы. Как говорит литературная критикиня, если прозаическое творчество Лины Костенко действительно не столь высокого качества, как поэзия, то решение Малковича оправдано.

"Если это так, это хорошее решение не выдавать его. Конечно, он продастся, потому что до сих пор Лина Васильевна прекрасно продается, однако стоит ли это показывать? Возможно, историки литературы через 50 лет это покажут – это будет сенсация, когда откопают эту рукопись в архивах", – добавила Богдана Романцова.

Ранее OBOZ.UA писал, что Сергей Жадан поделился, чем его поразила легендарная поэтесса Лина Костенко, у которой он смог взять редкое интервью, хотя в течение многих лет лауреат Шевченковской премии отказывается от подобных бесед.

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