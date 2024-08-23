'Будет петь Меладзе!' Павел Дворский рассказал, как унижали наших артистов на украинских телеканалах, подыгрывая России

Народный артист Украины, известный певец и композитор Павел Дворский рассказал, как пропагандисты хитростью вытесняли из информационного пространства артистов, которые пели на украинском. По словам музыканта, песни выдающихся наших певцов на протяжении многих лет цинично называли неформатом.

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Об этом Павел Дворский рассказал в интервью OBOZ.UA. Музыкант говорит, что по этой причине он стал категорически отказываться от участия в программах русскоязычных телеканалов.

"Одно время я понял, что телеканал Интер приглашает в свои концерты украиноязычных исполнителей, чтобы считалось, – вспоминает Дворский. – Выступать почти не давали, просто использовали наши имена. Это была информационная война, разве не ясно? А некоторые мои коллеги (не хочу называть фамилии) удивлялись: "Там же будет петь Меладзе! Давай пойдем". А я, слушая это, думал: это как надо себя не уважать".

Музыкант с горечью признается, что было время, когда его композиции (а Дворский – автор жемчужин украинской песни "Стожары", "Смерекова хата" и др.) считались неформатом: "И не только мои, но и Нины Матвиенко, Назария Яремчука, Василия Зинкевича, трио Мареничей. В 1994 году, когда у меня планировался творческий вечер во Дворце "Украина", моему продюсеру звонили по телефону: "Не устраивайте националистический шабаш!". Это потому, что я в то время пел "Балладу о Крутах", "Гетманский гимн", "За Украину". Да, у нас уже была независимость, однако она была хрупкая".

Ранее OBOZ.UA писал, что El Кравчук рассказал об основании со стороны коллег по шоубизу в 2016 году: они выбрали Интер.

Полное интервью с Павлом Дворским читайте в субботу, 24 августа, на OBOZ.UA

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