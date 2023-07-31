Бросил вызов смерти, но проиграл: знаменитый каскадер погиб, сорвавшись с 68 этажа. Его последнее фото вызвало споры

Фотограф-каскадер из Франции Реми Люсиди, более известный в сети под ником Энигма, скончался в результате падения с 68-го этажа башни Трегунтер в Гонконге, Китай. Ему было всего 30 лет.

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Мужчина был известен в сети своими экстремальными подъемами на небоскребы, башни и другие различные высотки. Там он делал провокативные опасные селфи. В Гонконге Реми планировал совершить очередной трюк, однако на этот раз его рискованная выходка закончилась трагически. О смерти француза сообщили в South China Morning Post.

Реми Люсиди погиб, упав с 68-го этажа башни Трегунтер

По словам официальных лиц Гонконга, Люсиди прибыл в здание около 19:00 и сказал охраннику, что навещает друга на 40-м этаже. Однако позже офицер службы безопасности выяснил, что никакого друга у мужчины в здании нет. Он попытался задержать нарушителя.

Каскадер тем временем уже поднимался в лифте на 49 этаж, а затем по ступенькам на крышу. Дверь, ведущая на крышу, была заперта, но Реми, вероятно, силой открыл ее, намереваясь сделать снимок с высоты птичьего полета.

Полиция сообщает, что в последний раз мужчину видели живым в 19:38, когда он постучал в окно пентхауса комплекса, чем напугал горничную, которая находилась внутри. Она и вызвала правоохранителей. Когда полицейские поднялись на крышу, то Люсиди там уже не обнаружили.

У полиции есть предположение, что Энигма постучал в окно, чтобы попросить о помощи, поскольку "попал в ловушку". Сразу после этого каскадер сорвался и упал.

Правоохранители также нашли на месте происшествия камеру Люсиди, на которую были записаны и сохранены видео других его действий, бросающих вызов смерти.

Реми Люсиди известен тем, что на протяжении многих лет выполнял опасные для жизни трюки

Реми Люсиди прославился своими подъемами на небоскребы без страховочного оборудования, а также выполнением трюков паркура на высоте.

На большинстве фотографий каскадера в Instagram он запечатлен на шпилях высоких зданий. Люсиди позировал на высотках в ОАЭ, Болгарии, Франции и других странах. Однажды его видели стоящим на краю дымовой трубы в Париже, высота которой составляет около 300 метров, то есть 100 этажей.

Последнее фото Реми Люсиди вызвало споры в сети

После новости о смерти каскадера к нему на страницу стали заходить многие интернет-пользователи, которые оставляют в комментариях под последними снимками погибшего слова скорби. Однако кадр, обнародованный 16 июля, вызывал у юзеров неоднозначную реакцию.

На фото Энигма, как и следовало ожидать, позирует на большой высоте. Он взобрался на водонапорную башню в Габрово, Болгария. Кадр он подписал так: "Жизнь слишком коротка, чтобы гоняться за единорогами", добавив в конце смайлик скелета.

Одних пользователей смутила подпись к кадру, других – образ Люсиди, а точнее один из его элементов – маска на лице. Комментаторы задаются вопросом, почему каскадер решил спрятать лицо.

"Жизнь слишком коротка, чтобы намеренно ее укоротить", "Вы сделали свою жизнь намного короче, действительно", "Маска для лица?! Вы же там один... В любом случае, покойтесь с миром", "Может он хотел, чтобы его лицо не попало на камеры видеонаблюдения? Это странно", "Жизнь еще короче, если ты делаешь такие глупые вещи", "Кто играет с огнем, тот в итоге горит", – оставляют в комментариях пользователи.

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