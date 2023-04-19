Болезнь – не приговор! Бекхэм, Сталлоне и другие: шесть знаменитостей, которые воспитывают особенных детей. Фото

Никто не застрахован от рождения "особенных детей". Несмотря на трудности, с которыми столкнулись герои нашей подборки, они не делают из этого тайну и рассказывают о своем опыте. Знаменитости появляются со своими наследниками на публике. Они подают пример многим людям.

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OBOZREVATEL расскажет о селебрити, которые стали родителями детей с особенностями развития. Они подарили своим кровинкам самое счастливое будущее и заставили забыть о недуге (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Виктория Бекхэм

В 2006 году супруга футболиста Дэвида Бекхэма Виктория сообщила, что ее 4-летний сын Ромео болен эпилепсией. Она была вынуждена рассказать об этом, когда во время мероприятия малышу стало плохо. "У него эпилепсия. Все эти вспышки камер вызовут эпилептический припадок. Так нельзя", – сказала молодая мама фотографу.

Сильвестр Сталлоне

В 1985 году актер рассказал журналу "People", что его сыну Серджио поставили диагноз аутизм. "Там нет настоящих отношений отца и сына. С таким ребенком вы должны отбросить свое эго. Я соглашаюсь со всем, что он делает. Иногда ему нравится рисовать, в основном абстрактные вещи, и у него есть головоломки, над которыми мы работаем вместе", – поведал артист. Сейчас наследнику Сталлоне 44 года.

Колин Фаррелл

2 сентября 2003 года девушка ирландского актера Ким Борденейв родила ему сына Джеймса. Спустя некоторое время пара рассталась, но звезда заявил, что будет пожизненно обеспечивать ребенка. Позже Фаррелл не раз признавался, что наследник – настоящий подарок судьбы, ведь именно он изменил всю его жизнь. В 2007 году Колин объявил, что его сын страдает синдромом Ангельмана. Эта патология характеризуется такими признаками, как задержка психического развития, нарушения сна, припадки, хаотические движения, частый смех или улыбки.

Катерина Скорсоне

У 41-летней канадской актрисы Скорсоне три дочери. Средняя девочка Палома, которой в конце 2022 года исполнилось 6 лет, родилась с синдромом Дауна. "Все, что я знала о синдроме Дауна, это то, что люди его боялись, поэтому я решила, что мне тоже следует бояться. Но, не существует стандартного, объективного, совершенного человека. Показатели совершенства произвольны и навязываются теми, кто им соответствует. Моя дочь идеальна. Именно такая, какая она есть", – однажды в интервью сказала Катерина.

Гэри Коул

В 1995 году двухлетней дочери американского актера Гэри Коула Мэри поставили диагноз аутизм. С тех пор Коул принимает активное участие в работе благотворительных фондов для детей с этим заболеванием. К слову, с 1992 года знаменитость женат на актрисе Тедди Сиддолл, которая и родила ему наследницу.

Грег Гранберг

У сына американского актера, известного по фильмам "Фабельманы" и "Без чувств", эпилепсия, которая в какой-то момент была настолько тяжелой, что у Джейка случалось до 200 приступов в день. С тех пор парень перенес операцию на головном мозге – она помогла ему немного прийти в чувства.

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