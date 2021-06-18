Бритни Спирс заговорила о возвращении на сцену. Видео

Американская певица и актриса Бритни Спирс призналась, что не спешит возвращаться на сцену. Звезда объяснила это тем, что на данном этапе жизни просто наслаждается собой.

Такое заявление исполнительница сделала на своей странице в Instagram. Она решила дать ответы на вопросы поклонников, и один из них касался возвращения Бритни на сцену (чтобы по смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Я выйду на сцену? Я когда-нибудь снова выйду на сцену? Понятия не имею! Я нахожусь в переходном периоде в моей жизни, и я наслаждаюсь собой, вот и все", – объяснила подробнее артистка.

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Отметим, что через суд Спирс продолжает добиваться того, чтобы ее отца Джеймса Спирса окончательно отстранили от должности ее опекуна. В феврале 2021 года судья Бренди Пенни отказала отцу певицы в праве быть ее единственным опекуном. Однако Джейми Спирс до сих пор занимается контролем финансов дочери. Этой теме был посвящен целый документальный фильм, который получил название Framing Britney Spears ("Обрамление Бритни Спирс").

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Коротко о знаменитости:

Бритни Спирс – американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись". Дебютный альбом под названием "Baby One More Time" сделал артистку всемирно известной, а одноименный сингл возглавил чарт Billboard Hot 100.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бритни Спирс в комбинезоне с леопардовым принтом показала образ кошки. В новом образе певица продемонстрировала смелые танцы.