Бритни Спирс вновь просит суд лишить отца опекунства над ней: в чем суть конфликта

Популярная певица Бритни Спирс, которая уже несколько лет не выступает на большой сцене, в очередной раз обратилась в суд с просьбой лишить своего отца статуса опекуна.

Издание Sky News со ссылкой на документ сообщает, что Джейми Спирс стал опекуном Бритни в 2008 году после того, как певица попала в психиатрическую клинику и лишилась родительских прав. С тех пор и до 2019 года он и "владел" ее жизнью. Именно Джейми решал, кто может приходить в гости к звезде, как распоряжаться ее имуществом и кто будет работать у нее в доме.

А вот с 2019 года опекунство перешло помощнице отца Джоди Монтгомери. Так как Джейми по состоянию здоровья уже не мог настолько контролировать свою дочь. Видимо, Бритни понравилась забота Джоди и она хочет, чтобы женщина была ее постоянным опекуном.

Отметим, что в 2020 году Спирс уже подавала иск в суд, чтобы лишить своего отца опекунства. На заседании адвокат звезды сообщил, что она боится своего отца. А также, по словам представителя закона, певица не вернется на сцену, пока над ней "шефствует" Джейми. Несмотря на все просьбы, суд отказал Бритни.

Затем поклонники певицы запустили движение Free Britney. Особенно популярным оно стало после выхода документального фильма Framing Britney Spears. Фанаты уверены, что Бритни подает им сигналы о спасении с помощью странных видео в Instagram. На них артистка чаще в откровенной одежде делает странные движения, пытаясь танцевать. А также она выкладывала в социальную сеть несколько фотографий с вещами красного цвета и подписью "красный". Поклонники убеждены, что она находится в опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бритни Спирс показала редкое фото с подросшими детьми. У артистки два сына - 15-летний Шон и 14-летний Джейден.