Бритни Спирс впервые прокомментировала документальный фильм о своей жизни

Американская певица Бритни Спирс заявила, что плакала две недели после выхода документального фильма о ней – "Framing Britney Spears".

Знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram пост, в котором призналась, что была смущена тем, как создатели картины осветили ее жизнь и карьеру. Бритни добавила, не смотрела фильм целиком, но даже тот маленький отрывок, что ей удалось увидеть, ранил ее.

"Моя жизнь всегда была предметом для спекуляций. Мне требовалось много сил, чтобы довериться Вселенной со всей своей уязвимостью и беззащитностью, потому что СМИ меня осуждали, оскорбляли и сбивали с толку, что происходит и по сей день... Я проплакала две недели из-за этого фильма, и я до сих пор иногда плачу", – заявила певица.

Она добавила, что несмотря ни на что делает все, чтобы "сохранить в себе радость, любовь и счастье".

"Я здесь не для того, чтобы быть идеальной. Идеальной быть скучно. Я здесь, чтобы распространять доброту", – отметила Спирс.

Премьера документального фильма о Бритни Спирс "Framing Britney Spears" состоялась 5 февраля на платформе Hulu. В сюжете рассказывается о жизни знаменитости, ее карьере, отце, который взял над ней полную опеку в 2008 году, и движении #FreeBritney.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американская певица Бритни Спирспосле длительного перерыва выпустила ранее неизданный трек под названием Swimming In The Stars.