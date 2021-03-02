Бритни Спирс показала редкое фото с подросшими сыновьями

Американская поп-певица и актриса Бритни Спирс поделилась с поклонниками снимком, на котором предстала вместе со своими сыновьями – 15-летним Шоном и 14-летним Джейденом.

Соответствующее фото артистка опубликовала на странице в Instagram. После развода с Кевином Федерлайном в 2004 году дети остались жить с отцом, но все же знаменитость старается как можно чаще видеть мальчиков.

Как рассказала Спирс, она не показывала снимки с сыновьями, так как они находятся в таком возрасте, "когда хотят самовыражаться". В результате мальчики "наконец-то разрешили опубликовать кадры" певице.

"Как же летит время! Мои мальчики уже такие большие! Это тяжело для любой мамы, но особенно для мамы мальчиков, – то, как быстро растут дети. Мне очень повезло, потому что мои дети – настоящие джентльмены и очень добрые", – написала Спирс.

Напомним, в сентябре 2019 года Бритни Спирс получила 30% опеки над детьми после инцидента между ее старшим сыном Шоном и отцом Джейми. Тогда бывший супруг Бритни обвинил Джейми Спирса в избиении Шона.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бритни Спирс заявила, что боится своего отца и поэтому не будет давать концерты, пока он имеет над ней власть.

Ранее судья Верховного суда из Лос-Анджелеса отказала певице в ее просьбе отстранить отца Джейми Спирса от опеки над ней, которая продолжается уже 12 лет.

Спирс после длительного перерыва выпустила ранее неизданный трек под названием Swimming In The Stars.

Также вышел документальный фильм о Бритни Спирс. В сюжете рассказывается о жизни знаменитости, ее карьере, отце, который взял над ней полную опеку в 2008 году, и движении #FreeBritney.