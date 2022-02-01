Британский шеф-повар сбросил 32 кг за два месяца благодаря двум привычкам

Ульяна Виноградова
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Британский шеф-повар сбросил 32 кг за два месяца благодаря двум привычкам

Британский шеф-повар и ведущий собственного одноименного кулинарного шоу "Субботнее утро Джеймса Мартина" Джеймс Мартин на канале ITV удивил поклонников результатом похудения, которого достиг всего за два месяца. Благодаря здоровому питанию и регулярным прогулкам он избавился от 32 кг.

Как пишет Express, в 2005 году мужчина участвовал в британском шоу "Танцы со звездами" и уже тогда сбросил несколько килограммов. Данные изменения стали ключевыми в его жизни, поэтому Мартин решил продолжать заниматься спортом и придерживаться специальной диеты.

Джеймс Мартин был участником шоу "Танцы со звездами" в 2005 году.
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"Мне действительно нужно контролировать то, что я ем и пью, и следить за регулярными тренировками", – рассказал кулинар.

Джеймс Мартин регулярно обследует свое сердце.

Известно, что он уменьшил количество потребляемых жиров, в том числе сливочного масла. Хотя, по его словам, наибольшая проблема для тела – это "готовая еда, еда в пакетиках и скрытая соль".

Джеймс Мартин регулярно гуляет с собакой.

Мужчина продолжает изредка питаться тостами с маслом. Однако он не пьет и не курит, а также каждые шесть месяцев проходит обследование на предмет заболеваний сердца.

Кроме того, он ежедневно гуляет с собакой возле своего сельского дома.

Джеймс Мартин придерживается здорового питания.

Как сообщал OBOZREVATEL, британец Тоби Вербейр ранее весил 165 кг. Мужчина даже не мог самостоятельно надеть носки. Но ему удалось избавиться от 69 кг и стать профессиональным боксером.

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