Британский шеф-повар сбросил 32 кг за два месяца благодаря двум привычкам

Британский шеф-повар и ведущий собственного одноименного кулинарного шоу "Субботнее утро Джеймса Мартина" Джеймс Мартин на канале ITV удивил поклонников результатом похудения, которого достиг всего за два месяца. Благодаря здоровому питанию и регулярным прогулкам он избавился от 32 кг.

Как пишет Express, в 2005 году мужчина участвовал в британском шоу "Танцы со звездами" и уже тогда сбросил несколько килограммов. Данные изменения стали ключевыми в его жизни, поэтому Мартин решил продолжать заниматься спортом и придерживаться специальной диеты.

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"Мне действительно нужно контролировать то, что я ем и пью, и следить за регулярными тренировками", – рассказал кулинар.

Известно, что он уменьшил количество потребляемых жиров, в том числе сливочного масла. Хотя, по его словам, наибольшая проблема для тела – это "готовая еда, еда в пакетиках и скрытая соль".

Мужчина продолжает изредка питаться тостами с маслом. Однако он не пьет и не курит, а также каждые шесть месяцев проходит обследование на предмет заболеваний сердца.

Кроме того, он ежедневно гуляет с собакой возле своего сельского дома.

Как сообщал OBOZREVATEL, британец Тоби Вербейр ранее весил 165 кг. Мужчина даже не мог самостоятельно надеть носки. Но ему удалось избавиться от 69 кг и стать профессиональным боксером.