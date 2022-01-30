165-килограммовый мужчина сбросил почти 70 кг, чтобы не 'закормить себя насмерть'. Фото до и после

Британец Тоби Вермейр достиг уникального веса в 165 кг. Он даже не мог самостоятельно надеть носки. Однако нашел в себе силы и похудел почти на 70 кг.

Как пишет Daily Мail, мужчине предлагали сделать операцию по удалению жира, но он отказался от хирургического вмешательства и начал заниматься боксом. Удивительный результат Вермейр получил уже через год, сбросив 69 кг.

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Ранее 29-летний мужчина съедал порядка 10 000 калорий в день, включая шоколад, чипсы и еду на вынос. Он был "пищевым наркоманом", потребляя килограмм сахара в неделю.

Более того, при плохом настроении британец включал в свою "диету" сосиски, яйца, бекон и как минимум две пиццы в день. Он носил одежду размера XXXL и имел охват талии 117 см.

Кардинально изменить свою жизнь, а заодно и стать боксером Вермейр решил в 2020 году. Он наотрез отказался от ежедневного употребления фаст-фуда, шоколада и мороженого, а также сосредоточился на своей давней любви к спорту.

"Было трудно разорвать порочный круг, когда он был пристрастием к калориям, жиру и фаст-фуду, но если бы я не внес этих изменений, то "съел бы себя до смерти", – рассказал парень.

В итоге, год тренировок и правильно питание сделали из Вермейра не только подтянутого мужчину, но и профессионального боксера.

Как сообщал OBOZREVATEL, британка Эми Вуллискрофт ранее не могла пройти через турникет, однако взяла себя в руки и с помощью нового метода похудела на 75 кг.