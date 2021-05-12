Brit Awards 2021: названы победители премии

В Лондоне 11 мая состоялась главная британская музыкальная премия Brit Awards 2021. Лучшим иностранным певцом стал The Weeknd, а лучшей исполнительницей – Билли Айлиш.

Масштабное мероприятие прошло в "O2 Арена". На церемонии собралось четыре тысячи человек. Гости могли находится без масок, но при этом каждый должен был предоставить отрицательный тест на коронавирус. Подробней о премии – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Лучшая иностранная группа – Haim

Лучший иностранный певец – The Weeknd

Лучшая британская певица – Дуа Липа

Лучшая иностранная певица – Билли Айлиш

Лучший британский певец – J Hus

Выбор критиков – Грифф

Лучшая британская группа – Little Mix

Прорыв года – Арло Паркс

Лучший британский сингл – "Watermelon Sugar" Гарри Стайлс

Специальная награда "Икона" – Тейлор Свифт

Лучший британский альбом – Дуа Липа "Future Nostalgia"

Стоит отметить, что в этом году авторами статуэток стали художники Йинка Илори и Эс Девлин. Так, каждый получил не по одной, а по две награды: большую и разноцветную фигурку и ее металлическую копию – с узором в виде лабиринта, что символизирует непростой путь артистов к успеху. Одну победитель может оставить себе, а другую – подарить кому угодно.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в ночь с 25 на 26 апреля прошла американская премия "Оскар-2021". Мероприятие проходило в двух локациях – в знаменитом Dolby Theatre и на железнодорожной станции Union Station в Лос-Анджелесе.